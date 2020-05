Jak poznáte, že vám s ním funguje chemie? Prozradí to vůně, oči, doteky i úsměv

Je mnoho věcí, které vám napoví, že vztah s vaším novým nápadníkem může fungovat. Jednou z těch, která je často zmiňovaná, ale hůř se poznává, je vzájemná chemie. Pozorujete na sobě tyto příznaky? Pak vám vaše podvědomí dává zelenou!

Funguje oční kontakt Obecně je oční kontakt snadný způsob, jak se s kýmkoliv propojit. Určitě ale znáte situace, kdy vám oční kontakt s nějakou osobou je natolik nepříjemný, že uhýbáte očima a přímý pohled prostě nevydržíte. Pokud ale funguje chemie, je to přesně naopak. Navzájem se utápíte v očích toho druhého, nedokážete uhnout pohledem a zapomínáte chvílemi i mluvit? Tak to je ono, oční chemie právě zafungovala!

Toužíte po dotecích Nemůžete si pomoct, ale prostě se ho musíte dotýkat. Stačí letmé doteky na ruce, když sedíte nad skleničkou vína, nebo na paži, když si povídáte při loučení, aby se s vámi zatočil svět. A co teprve, když se dotkne on vás! To doslova cítíte elektrické výboje proudící vaším tělem, a ještě v noci před spaním, když si tyto doteky vybavujete, šimrá vás v břiše milion motýlků. Zní to jako z dívčího románu, ale přesně takhle chemie funguje v jakémkoliv věku!

Voníte si Vůně je velmi důležitá. Lidé si pomáhají parfémy a deodoranty, aby ostatním voněli. To ale není ta vůně, o které tu mluvíme. Máme na mysli vůni tělesnou, cosi podobného pižmu. Nejde ani o pot, ale prostě o jakýsi tělesný pach, který vylučuje každý z nás. U někoho vám od prvního okamžiku vadí, u jiných lidí na vás působí jako afrodiziakum. Cítíte to? Často to vnímáte podvědomě, mnohdy je to dnes překryto parfémem, pokud vás ale nějaký muž přitahuje, aniž víte proč, bude za tím právě jeho vůně.

Máte neustále úsměv na rtech Smích je pro psychiku velmi důležitý, a pokud ho ve vás dokáže druhá osoba vyvolat, je to jedna z nejdůležitějších věcí, které vám vztah může dát. Važte si toho! Ať už vás rozesmívá svými vtipy a humorem, který s největší pravděpodobností máte podobný, nebo vám úsměv na rtech vyvolá už jen jeho přítomnost, je to ono. A vidíte-li, že vám úsměvy a smích opětuje, je jasné, že vzájemná chemie funguje.

Čas letí jak splašený Znáte takové ty situace, když se koukáte na nudný film, který ne a ne skončit? Nebo jste na schůzce s někým, s kým si absolutně nesednete a každá minuta má najednou délku hodiny? S člověkem, s nímž vám funguje chemie, je to přesně naopak. Sotva se posadíte, ručičky na hodinkách naberou světelnou rychlost a najednou zjistíte, že spolu sedíte už hodiny, a přitom toho oba pořád máte tolik na srdci! Správné chemické spojení prostě způsobí, že realita kolem vás zmizí, čas ztratí smysl a existujete jen vy dva.