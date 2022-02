Jak pozvat muže na kávu, nejen když se vám líbí? A kdo bude platit?

Dřívější společenské bariéry, kdy bylo pozvání na kávu výhradně doménou mužů, už jsou dávno překonány a v dnešní moderní době může první krok samozřejmě učinit i žena. Některým mužům se v takové situaci dokonce značně uleví a ocení, že nemusí čelit strachu z odmítnutí. Dámy by se proto rozhodně neměly bát vzít situaci pevně do svých rukou. Vždyť jde jen o kávu. Jedná-li se navíc třeba o pracovní schůzku, pozvání ze strany ženy je zcela na denním pořádku.

Vsaďte na eleganci

Nadešel čas setkání a vy přemýšlíte, jaké oblečení zvolit? V takové chvíli je vhodné rozlišovat, v jakém prostředí, ve který den a v kolik hodin se schůzka uskuteční. Večer obvykle nezveme na kávu, ale dáme spíše přednost posezení u skleničky nebo večeře. Proto je běžné, že oblečení, které si na sebe vezmeme na kávu, je neformálního rázu a může mít celou řadu podob. Nepochybně by ale mělo mít punc určité elegance. Můžeme jít také ve stylu „As you are“, což znamená, že volíme outfit, ve kterém jsme přišli ráno například do kanceláře. O víkendu vybíráme oblečení spíše uvolněnějšího rázu, tzn. casual. Čemu bychom se ale rozhodně měli vyvarovat, je jakékoliv oblečení teplákového typu. Zapomeňte proto na mikinu s kapucí nebo vytahané tepláky. Vsaďte naopak třeba na sportovně elegantní styl.