Víte, jak předcházet Alzheimerovi? Vyzkoušejte 1O triků trénování mozku

1. Změna židle

Máte svůj oblíbený stůl v kavárně, židli na poradě, zavedené místo na sedačce nebo u jídelního stolu? Sedněte si občas jinam. Budete mít jiný výhled a přijdete i na jiné myšlenky. Ostatně na podobném principu funguje i feng shui, harmonizace energií v prostoru.

Pokud toto dokážete udělat, budete také vědět, že netrpíte obsedantně kompulzivní poruchou, která lidi nutí dělat dokola ty samé věci a kterou spousta z nás má, aniž by si to uvědomovala.

2. Jiná jména

Zkuste dát věcem jiná jména než obvykle a pak se o nich s někým, kdo bude v obraze, bavit. Stůl se najednou může jmenovat třeba strom nebo lžička, hrneček může být kolo, tkanička, česnek apod. Mozek začne trénovat a objevovat jiné souvislosti… a v konverzaci nastane opravdové oživení a zábava.

3. Čtěte

Čtěte si texty, nad nimiž potřebujete přemýšlet, kde budou slova, která ještě neznáte. Čtěte také nahlas. Uděláte radost těm, kterým budete předčítat, nejen svému mozku. Stejnou službu vám udělá učení se cizímu jazyku a konverzace v něm.

4. Zavřete oči

Nejvíc ze všech smyslů používáme zrak. Je tedy dobré občas zavřít oči a zkusit si všechno vychutnat hlavně hmatem. Třeba taková ranní sprcha… zavřete oči a zkuste se namydlit poslepu a vychutnávat si přitom všechny hmatové vjemy o to víc.

5. Povídejte si

V době elektronické komunikace a sociálních sítí toho sice o sobě víme víc, než bychom si přáli, ale také spolu čím dál méně mluvíme. Přitom je to škoda, protože co se tréninku mozku týká, společenská komunikace pozitivně ovlivňuje rozpoznávací funkce.

Nejvíc to funguje s lidmi, které neznáte a s nimiž nemáte zavedené komunikační stereotypy.

6. Hlavou dolů

Nejen stoj na hlavě je občas užitečný (obrátíte tak krevní oběh a ulevíte nohám, ostatně známí jogíni stávali na hlavě i několik hodin denně), ale také, když obrátíte vzhůru nohama některé oblíbené předměty. Například obrazy, hodiny na zdi, kalendář, knihy v knihovně. Zkuste to a okamžitě ucítíte, jak se váš mozek rychle nastartuje.

7. Používejte víc levou ruku

Studie dokázaly, že pokud si budete čistit zuby opačnou rukou, než jste zvyklí, budete posilovat právě tu hemisféru, která u vás není dominantní, a budete tak posilovat i mozek. Zkuste si levou rukou tedy nejen čistit zuby, ale i otevřít pastu a nanést ji na zubní kartáček.

Další výhodou je to, že přestanete mentálně fungovat takzvaně na autopilota a mnohem rychleji se tímto způsobem probudíte.

8. Zapojte nos a uši

Tak tahle rada je jedna z nejpříjemnějších – dojděte si koupit parfém – tedy jiný než obvykle, abyste si užili nový pocit z nové vůně. Užijte si vůni kávy, čerstvě rozkvetlých květin apod., otevřete okno, zavřete oči a poslouchejte a čichejte, co všechno vám okolní svět přináší za impulzy.

Aromaterapeutka vám poradí, jak používat vůně v bytě. Podívejte se na video:

9. Zrušte stereotypy

Onen autopilot, na kterého většinu dne (a někteří lidé i většinu života) fungujeme, nás může vést občas do pořádné slepé uličky. Ano, stereotyp dává jistotu, ale také kvůli němu můžeme parádně zlenivět nejen my, ale hlavně náš mozek.

Zkuste udělat některé zavedené postupy jinak, změnit obvyklé rituály na jiné. Jděte do práce jinou cestou, přelaďte na jinou stanici, dejte si k snídani něco jiného než obvykle… Cvičte podle horoskopu: Kila půjdou dolů sama

10. Na nákup jinak

Kupujete v supermarketu dokola to samé? Možná je to proto, že tu chodíte po stále stejných cestách a díváte se jen do výšky očí – a právě tam mimochodem dávají prodejci to nejdražší zboží, které chtějí rychle prodat. Levnější produkty jsou většinou umístěné ve spodních nebo vyšších regálech.

Zvedněte tedy nebo sklopte hlavu, až zase půjdete nakupovat, a podívejte se jinam. Procvičíte mozek, který tak vytrhnete z běžné rutiny – i krční páteř.