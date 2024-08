Pokračování 2 / 5

Zhluboka dýchejte

Ano, dýchání opravdu pomáhá. Ve chvíli, kdy stojíte před situací, která vás přivádí do rozpaků, si najděte pár minut pro sebe. Snažte se nemyslet na to, co vás čeká, ale vybavte si něco hezkého a příjemného. Přitom se několikrát zhluboka nadechněte do břicha a dlouze vydechujte. Trémy vás to sice nezbaví úplně, ale v tu chvíli vám to pomůže.