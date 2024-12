Jak přežít advent bez hádek? Nakupujte sama a pečte s kamarádkami

Předvánoční čas je pro většinu z nás období plné stresu. V práci se to kupí, doma se musí péct cukroví, čeká vás předvánoční úklid a nákup dárků a do toho péče o děti... Ideální atmosféra pro hádky s partnerem. Jak tomu předejít?



Část 1 / 5



Na nákupy vyrazte sama Nákupní centra nabízejí dva typické obrazy nakupujících, které k Vánocům patří skoro jako stromečky a svítící dekorace. Tím prvním je manželská nebo partnerská dvojice, která se dohaduje nad vybraným zbožím. Nejčastější věta, kterou slyšíte, je: „Mně je to jedno, hlavně už něco vyber." Tím druhým jsou nudící se muži strkající před sebou bezmyšlenkovitě nákupní vozík a kolem nich ženy s lístečky s nákupním seznamem. Postavte se někdy do koutku v IKEA – tolik dramat jste dlouho neviděla! Nejčastější věta? „Tady na mě počkej!" Co kdybyste letos vyrazila sama? Možná váš drahý ocení, že bude moct zůstat doma, a klidně u toho třeba i umyje okna! Ten vozík jistě zvládnete sama. Láska neznamená, že všechno musíte dělat spolu. Naopak!

Pokračování 2 / 5 Na pečení pozvěte kamarádky Například pečení. Proč by měl být partner doma ve chvíli, kdy taháte z trouby spálenou várku rohlíčků? Mnohem veselejší to bude s kamarádkami. Stejně jste se s nimi chtěla sejít, tak proč ne u pečení? Práce utíká za neustálého sdělování novinek mnohem rychleji, a jelikož si stejně nestihnete říct všechno, je tu ještě večer, kdy můžete navíc dopít to, co se do těsta nespotřebovalo. Partner nechť počítá s tím, že může navštívit své rodiče (ideálně s dětmi) nebo svého kamaráda, jehož manželka právě peče u vás.

Pokračování 3 / 5 Na úklid vyzkoušejte službu Jako dítě jste předvánoční úklid nesnášela, s přibývajícími lety si říkáte, že Vánoce vás alespoň donutí vypořádat se s nějakými resty, a pak – ono to fakt vypadá líp, když je uklizeno. Pokud přes rok nevyužíváte služeb hospodyně, co si to dovolit alespoň teď? Jasně, někdo nemá rád, když se jeho věcí dotýká někdo cizí. Ale zrovna okna, koberce nebo parkety nejsou zas tak intimní, abyste je nemohla přenechat někomu na úklid. A peníze, které na hospodyni vynaložíte, klidně vezměte z toho, co máte našetřeno na dárky. Stejně si každý rok říkáte, že je toho pod stromečkem až až, že?

Pokračování 4 / 5 Užijte si společný čas Většina lidí, kteří si dokážou užít advent, se shodne na jednom: Skvělé je uvařit si večer svařák nebo čaj, zalézt s partnerem nebo i s dětmi před televizi a koukat se na ni třeba celé odpoledne. Zahrát si hru, ujíst trochu cukroví předem, a hlavně si uvědomit, že spousta lidí šílí a hledá místo na parkovišti u supermarketu, a vás se to netýká. Že ještě nemáte stromeček? A všechny dárky? No a co kdybyste si na kanapi v klidu napsala seznam toho, co komu koupíte, a pak šla cíleně jen pro danou věc? Skvělé je uvařit si večer svařák nebo čaj, zalézt s partnerem nebo i s dětmi před televizi a koukat se na ni třeba celé odpoledne.

Pokračování 5 / 5 Řekněte si, co by vám udělalo radost „Já nevím, jestli by matka chtěla šálu..." „Je to tvoje máma, tak kdo to má vědět?" Kdo? No přece jeho máma. Zkuste si letos říct s nejbližšími, co by vám udělalo radost. Že vy se například vůbec nebudete ofrňovat nad novou pánví nebo kosmetickým balíčkem. Pak zjistíte, že tchyně by ráda dostala nové utěrky, protože ty staré nejsou nic moc, ale je jí líto je vyhodit. Nemusíte psát zrovna seznamy, ale určitě není nutné trvat na absolutním překvapení. Uvidíte, kolika lidem ve vašem okolí se uleví. A ještě jedna maličkost – není špatné popřemýšlet o tom, že dárky mohou být skutečně jen drobnost, která potěší.