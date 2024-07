„Úhel, který svírá opěradlo se sedákem, by měl dodržet rozmezí 95 až 100 stupňů. Při takto napřímeném sedu řidič nejlépe vnímá chování vozu, případně čelí únavě, nebo dokonce mikrospánku a je účinně chráněn bezpečnostním pásem. Správná vzdálenost sedadla od volantu se dá jednoduše změřit natažením paže – ruka by se měla horní hrany volantu dotýkat zápěstím. Další důležitý prvek sedačky je opěrka hlavy, její horní okraj nesmí být níž než linie ucha pasažéra, jen tehdy snižuje napětí svalů krční páteře a ramen a je bezpečnou oporou šíje a hlavy,“ říká hlavní fyzioterapeutka FYZIOkliniky Iva Bílková.

Stovky až tisíce kilometrů ve strnulé pozici za volantem rozhodně neprospívají vaší páteři. Hlavu máme většinou předsunutou a krční páteř v mírném záklonu. To může vyústit v blokádu krční páteře, která vyvolává bolesti hlavy, migrény, hučení v uších a další potíže. Úplně zdravého vzpřímeného sedu sice nedosáhnete, sedadlo ale můžete před cestou nastavit do polohy, která se ideálu alespoň přibližuje .

Dlouhá jízda za volantem je také velkou zátěží pro vaše oči. Proti vysychání a pálení očí vám pomůžou umělé slzy . „Důležité je oči pravidelně hydratovat ještě předtím, než člověk příznaky suchosti očí pocítí. Aplikace umělých slz bez konzervačních látek může nepříjemným projevům předejít nebo očím ulevit. Na delší trasu proto doporučujeme lidem se suššíma očima umělé slzy přibalit s sebou do auta a na odpočívadle aplikovat do oka jednu či dvě kapky do každého oka,“ říká Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini.

3. Dělejte si přestávky

Během jízdy autem by měly být samozřejmostí krátké zastávky, při kterých ulevíte očím, uvolníte mysl a protáhnete se. Takové přestávky byste měli dělat každých 45 minut, maximálně ale po hodině a půl.

Jednoduché cviky proti bolestem páteře pak můžete dělat i za jízdy.

„Tzv. zásuvka vsedě uvolní ztuhlé šíjové svaly a blokády krční páteře i ve vozu. Principem je pozvolné zatažení brady vzad, jako když zasouvá želva hlavu do krunýře, a vytahování se ke stropu. V maximálním zatlačení brady vzad setrvejte dvě až tři vteřiny a volně dýchejte, nezvedejte ramena,“ popsala Iva Bílková.

Při čekání na semaforu nebo v koloně, kdy není nutné držet volant, pak můžete napřímit páteř tlakem dlaní do stehen. „Ramena jsou stažená dolů, bedra mírně dopředu, dlaně položené na stehnech. S dlouhým výdechem pusou zatlačte rukama do stehen a ‚odtlačte‘ se za hlavou vytaženou co nejvýše, napřimte páteř, hlavu vytáhněte co nejvýše a bradu zasuňte mírně zpět k páteři,“ doplnila fyzioterapeutka.