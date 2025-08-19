Jak zvládnout návrat z dovolené a přežít skok zpátky do reality

Dovolená byla skvělá. Moře, hory, nové chutě, volné dny bez budíku. Jenže najednou jste zpátky. Notebook svítí, kalendář hrozí schůzkami a v e-mailu čeká lavina nepřečteného. Tělo už je doma, ale hlava by si klidně ještě objednala další Aperol.
Tenhle pocit má dokonce jméno: post-holiday blues. Krátké období, kdy se vám nechce vrátit do běžného režimu, kdy jste unavení a podráždění. A víte co? Je to úplně normální. Jen není nutné se v tom utopit.
Post-holiday blues a jak si s ním poradit
Psychologové vysvětlují, že jde o přirozenou reakci na přechod mezi dvěma světy – dovolenkovou svobodou a pracovním rytmem. Na dovolené si totiž dovolíme věci, které normálně nestíháme: spíme déle, jíme jinak, trávíme čas venku a jsme méně online. Najednou ale přijde ostrý střih. Psychology Today navíc upozorňuje, že na vině je i biochemie. Během volna si navyšujeme hladinu dopaminu, takže návrat do rutiny působí na mozek jako drobný psychický šok.
Podle průzkumů se post-holiday blues objevuje u každého druhého člověka, někdy trvá jen pár dní, jindy ale i dva týdny. Typické jsou pro něj potíže se spánkem, nechuť k práci, snížená motivace, někdy i úzkost. Dobrá zpráva je, že většinou jde jen o dočasný stav a správnými kroky se dá jeho dopad zmírnit. Jak na to?
1. Nepřistávejte rovnou do práce
Udělejte si mezi dovolenou a kanceláří nárazník. Jeden den navíc na vyprání prádla, nákupu do lednice a srovnání hlavy udělá zázraky. Skok rovnou z pláže do open space je recept na stres. Medical News Today proto radí zařadit alespoň jeden odpočinkový den navíc; pomůže vám to snadněji přejít z dovolenkového režimu do pracovního.
2. První den zvolněte
Nepotřebujete hrdinské tempo. Není důležité odškrtnout všechno během pár hodin. Lepší je projít si úkoly, nastavit priority a pustit se do nich postupně. A klidně začněte neformálně, třeba krátkou kávou s kolegy.
3. Seznam místo chaosu
Když se podíváte na e-mailovou schránku, může se vám udělat úzko. Pomůže obyčejný seznam. Co hoří hned, co snese den, co týden. Najednou zjistíte, že toho není tolik, jak se zdá.
4. Spánek je základ
Dovolená nám často rozhází rytmus. Pozdní večeře, dlouhé večery venku, vstávání, až když se člověk sám vzbudí. Zkuste co nejdřív obnovit pravidelný režim spánku. Nedospané noci vám návrat jen ztíží.
5. Malé radosti každý den
Nemusíte čekat na další dovolenou, abyste si dopřáli hezké chvíle. Večeře venku, procházka po práci, chvíle s knížkou, to všechno jsou drobnosti, které vám pomohou udržet dobrou náladu i během pracovního týdne.
Jak si dovolenou nenápadně prodloužit
Návrat nemusí znamenat konec dovolenkové pohody. Stačí si z ní odnést malé kousky a zapojit je do běžného života. Připravte si doma jídlo, které jste ochutnali na cestách, pusťte si hudbu, která vám připomene večery u moře, nebo si vyvěste oblíbenou fotku, na kterou vám padne oko vždycky, když otevřete notebook. Tyhle nenápadné triky umí nastartovat příjemné vzpomínky a udržet dobrou náladu i v týdnu, kdy se všechno zdá šedivější.
Fungují i drobné rituály. Třeba ranní káva na balkoně namísto u kuchyňské linky nebo krátké večerní protažení, které vám připomene jógu na pláži. Čím víc dovolenkové atmosféry dokážete propašovat do běžného dne, tím menší šok vás čeká.
Kdy už je to víc než jen „modrá nálada“
Pokud se vám ani po dvou týdnech nedaří dostat do pohody a únava nebo neklid přetrvávají, je na místě zastavit se a zamyslet. Někdy totiž problém není v dovolené, ale v každodenním rytmu, který vás vyčerpává dlouhodobě. Tělo i hlava si pak říkají o víc než jen o pár dní volna; možná o změnu pracovního režimu, prostředí nebo životních priorit.
Zdroj náhledového obrázku: iStock
Zdroj: autorský článek plus odborné studie (viz uvedené odkazy)