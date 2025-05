Jak přežít PMS podle zvěrokruhu: Kdo potřebuje spánek nebo čokoládu?

Beran: Nic je nezpomalí

Dokonce ani PMS nemůže Beranicím překazit plány. I když by se v koutku duše možná raději zachumlaly do peřin a pustily si oblíbený seriál na Netflixu, jsou odhodlané během PMS i menstruace pracovat na plný plyn. Ne, menstruace pro ženy narozené ve znamení Berana není omluva ani zátěž. Je to prostě něco, s čím musejí žít a rozhodně se tím nenechají zpomalit. Pamatujte ale, že i když by vás pobyt v posteli mohl přivádět k šílenství, někdy je to nejlepší věc, kterou můžete udělat. Ano, existují lhůty, které máte v kalendáři, ale někdy musejí počkat, zvláště pokud máte třeba děložní myomy nebo endometriózu. Přepracování během ženského cyklu nepřinese žádná pozitiva. Takže, Beranice, zpomalte, svět neuteče.

Jak platí na menstruační bolesti a PMS? Podívejte se na video:

Zdroj videa: CNC

Býk: Pečlivě se hlídají

Ženy narozené v tomto znamení jsou organizované, pilné, vynalézavé i trochu panovačné, díky čemuž je pro ně PMS i menstruace hračka a brnkačka. Mají nejrůznější aplikace, které hlídají den i hodinu, kdy jejich cyklus začne, jsou zásobené vhodnými potravinami a balzámy proti bolesti. Mají vždy po ruce dostatek bonbonů a jsou připraveny dopřát si dlouhou koupel. A rozhodně se nebojí požádat svého partnera, sestru, kamarádku, nebo dokonce souseda, aby jim došli pro další zásoby, pokud jim dojdou. Koneckonců, jsou to ony, kdo má menstruaci. Mimochodem, možná to je trošku obsese, ale sledování menstruačního cyklu je skvělý způsob, jak mít pod kontrolou své zdraví. Nepravidelná nebo silnější menstruace než obvykle (nebo dokonce ztráta menstruace) může poukazovat na problémy, které se pak mohou hned řešit.

Blíženci: Rády se podělí o své emoce

Na rozdíl od všech astrologických protějšků dávají ženy Blíženkyně přednost tomu, aby mohly svoje PMS řešit společně s někým dalším. Ve skutečnosti je to proto, že nedokážou přestat mluvit o svých pocitech. Ideální způsob prožití PMS pro Blížence zahrnuje filmy, občerstvení a spoustu podrobných rozhovorů. A je to vlastně úplně v pořádku. Je to čas, aby ženy ve znamení Blíženců přijaly své emoce a mluvily o nich, jinak jim bude ještě hůř. Mluvit o tom je jediný způsob, jak mohou PMS normalizovat. Sdílení a pouhé povídání o menstruaci jsou dvě různé věci. Diskutováním o svých zkušenostech se svými přáteli mohou pomoci ostatním lépe pochopit, že menstruace není žádné tabu a že je zcela normální!

Rak: Pod tlakem a plné pocitů

Emoce přicházejí u tohoto vodního znamení ve velkých vlnách. Raci jsou známí tím, že jsou emocionální, ale také tím, že si někdy tyto emoce hlídají. Když k tomu přidáte hormony a křeče, získáte neurvalého přecitlivělého Raka. Není to ale jejich chyba. Ženy narozené v tomto znamení jsou během PMS pod obrovským tlakem. Musejí si často dát pozor, aby na někoho nevyjely. Není třeba se bát, hladiny hormonů opět stoupnou. Příval různých emocí nebude trvat věčně, i když to tak může vypadat. Jakmile ale poklesne hladina estrogenu a progesteronu v těle, může to ovlivnit hladinu serotoninu, což je neurotransmiter, který pomáhá regulovat spánkový cyklus, náladu a chutě k jídlu. Když hladina serotoninu klesne, má to za následek pocity smutku a podrážděnosti. Dejte si raději čokoládu, udělá vám dobře.

Lev: Potřebují pořád šéfovat

Být vášnivá není zločin. Lvice jsou známé tím, že jsou přímé, zodpovědné a jsou rády středem pozornosti. To se nemění, ani když mají menstruaci. Ve skutečnosti mohou být během této doby ještě hlasitější. Ať už kritizují vládní úředníky, organizují demonstrace, nebo brečí svým přátelům do telefonu kvůli něčemu tak nepatrnému, jako je prasknutí jejich oblíbené gumičky, řvou dál. Přitom minimalizace stresu může zmírnit příznaky PMS. Věděla jste, že stres ovlivňuje menstruační cyklus? Podle studie, kterou prováděli výzkumníci z Eunice Kennedy Shriver institutu, mají ženy, které jsou od začátku cyklu vystresované, častěji nadýmání, křeče v břiše a špatnou náladu. Zkuste trochu zapracovat na relaxaci. Z dlouhodobého hlediska vám to pomůže.

Panna: Pracuje ještě tvrději

Panna se v době PMS cítí mizerně, ale nedává to navenek znát. Panny jsou perfekcionistky, takže i když cítí obrovskou bolest, raději by umřely, než aby se to někdo dozvěděl. Místo toho, abyste zavolala své kamarádce a popovídala si s ní (třeba nějaké Blíženkyni, nemáte?), raději se stáhnete do své ložnice, abyste byla o samotě. Nepřežeňte to ale s tou samotou. Panny jsou známé tím, že jsou přehnaně kritické, zvláště k sobě samým. Využijte svůj perfekcionismus, a když máte PMS, zkuste uklízet, péct, organizovat a tak podobně. Využijte všechnu energii Panny k tomu, abyste zkusily něco nového, třeba nějaký zajímavý koníček, díky kterému se budete cítit lépe.

Váhy: Rozmazlují se

Shovívavost je název hry všech žen, které se narodily ve znamení Vah. Váhy si v životě rády užívají krásných věcí a neexistuje vhodnější čas na to, aby si je dopřály, než v době jejich menstruace. Váhy nemají v žádném případě snahu uhnízdit se v posteli nad hromadou papírových kapesníčků a posté sledovat Lásku nebeskou. Raději si dopřejí koupel, obklopí se svíčkami s vůní levandule, k večeři si objednají pizzu a snaží se nemyslet na to, že nějaká menstruace vůbec existuje. Jejich menstruační cyklus jim přináší spoustu negativních příznaků, včetně zvýšené chutě na jídlo, narušeného spánku, bolestí hlavy či bolestí svalů. Nejlepší způsob, jak se s těmito příznaky vypořádat, je být k sobě shovívavé, dopřát si klid a rozmazlovat se tím nejlepším, co mají.

Štír: Stávají se citlivými

Malé stresy se mohou rychle sčítat. Ženy ve znamení Štíra jsou v období PMS zvýšeně citlivé na cokoli. I sebemenší komentář je může odradit, takže bude nejlepší, když se od vás vaši přátelé budou držet dál, alespoň dokud nevychladnete. Ve skutečnosti by vám nevadilo sblížit se intimně s vaší drahou polovičkou bez ohledu na menstruaci. Není nic špatného na tom, že na milování opravdu máte chuť, sex v období menstruace je normální a není třeba se pohoršovat. Obvykle je také bezpečný, ovšem pozor, otěhotnět můžete i v této době. Štírky, místo toho, abyste se soustředily na to, co vás frustruje, zaměřte svůj hněv pozitivním způsobem. Existuje spousta konstruktivních a kreativních možností, jak se zbavit hněvu. Skvělým způsobem, jak si „vyžehlit“ emoce, je například úder do míče (volejbal, tenis, golf atd.). Můžete jít i do posilovny. A dávno už neplatí, že během menstruace se nesmí sportovat.

Střelec: Zapomínají a nic si nehlídají

Střelkyně, váš bezstarostný přístup k životu může způsobit, že často zapomenete, kdy máte menstruaci dostat. Pak se samozřejmě také stane, že letíte do drogerie se skvrnami na spodním prádle, abyste si koupila vhodné hygienické potřeby. Stačí přitom tak málo, třeba si stáhnout aplikaci pro sledování cyklu. Není přece nic horšího, než když vás nemile zaskočí červené překvapení, zvláště když na sobě máte bílé kalhoty. Jistě, v období PMS může dojít k mozkové mlze, a je tedy normální cítit se malátně a zapomnětlivě, navíc někdy může být právě zapomnětlivost příznakem anémie z nedostatku železa. Proto je vhodné hlídat se a zásobit se potravinami bohatými na železo, jako je červené maso a listová zelenina.

Kozoroh: Chtějí vše urychlit

Nemáte čas být mimo provoz. Ženy ve znamení Kozoroha vše berou osobně. Mají přece nabitý program a nekonečný seznam úkolů, proč tedy jejich tělo nespolupracuje s jejich ambicemi? Klid, ztlumte se a vypijte raději trošku heřmánkového čaje. Bylinné čaje, zejména heřmánkový, jsou nejen chutné, ale jsou také dobré jako prevence křečí při menstruaci. Podle studie zveřejněné American Chemical Society zvyšuje heřmánkový čaj produkci glycinu, o kterém bylo prokázáno, že snižuje svalové křeče. A pozitivní účinky heřmánku mohou přetrvávat ještě dva týdny po jednom šálku.

Vodnář: Jsou rády samotné

Všechno je přirozené, alespoň pro ženy narozené ve znamení Vodnáře, které PMS a menstruaci moc nedramatizují. Nejraději prožívají toto období sólo a věnují se sobě samým. Mají tendenci upřednostňovat pohodlí před módou. Mají-li menstruaci, klidně se zachumlají pod přikrývku a sledují dokumenty o čemkoli, včetně života brouků. Vodnářky si dopřávají perličkové koupele a rekreační plavání v bazénu – ne nadarmo je jejich symbolem vodník! Ve svém těle se cítí pohodlně a navíc podporují používání udržitelných produktů, například menstruační kalíšky. Vodnářky by mohly ostatní znamení učit, jak být v harmonii se svým tělem.

Ryby: Jsou kreativní

Ryby v době PMS o sebe pečují a dopřávají si to nejlepší, co mohou. Je o nich známo, že jsou snílci, a to nekončí, ani když přijde PMS. Kromě malování, kreslení či psaní se zajímají i o hledání nových, ideálně přírodních léků, které jim pomohou od bolestí. Měly by ale také vědět, že nejlepší a nejsnadnější způsob, jak zmírnit během menstruace například nadýmání, je dostatek tekutin. Zvláště důležité je to pro ženy, které trpí endometriózou a během menstruace zvracejí nebo mají průjem. Ztracené tekutiny je třeba nahradit vodou. Takže, Ryby, aspoň šest skleniček vody denně!