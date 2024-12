Aplikujte si na obličej výživnou masku ještě předtím, než vyrazíte na party. Živiny bude vaše pleť potřebovat, tak jí je dopřejte do zásoby. Po masce pokožku natřete výživným krémem, který ji ochrání před vnějšími vlivy. Pod make-up nezapomeňte použít primer, jenž pleť krásně sjednotí a vyhladí a zároveň jí dodá ochranný filtr.

3. Pijte hodně vody

Voda dokáže zázraky, obzvlášť co se týče pleti. Dbejte proto na dostatečný pitný režim už přes den, než vyrazíte na večírek, a dopřejte tělu aspoň dva litry čisté vody. Tu pijte i v průběhu celé party, ideálně v poměru jeden drink + jedna sklenka vody. Nezapomeňte na ni ani po příchodu domů a před spaním vypijte další sklenici vody. Pomůže to nejen pleti, ale zabrání to i bolesti hlavy!