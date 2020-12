Jak přežít Vánoce s tchyní anebo jí slušně vysvětlit, že chcete být sami?

Zkuste Vánoce s tchyní pojmout jako jakýsi vzdělávací kurz. Pozorujte její chování jako nezávislý divák a zapamatujte si vše, co vadí vám nebo vašemu partnerovi, a do budoucna se takovému chování zkuste vyhýbat. Uvědomte si také, že tchyně je jen zrnko v poli. Pokud vám poleze na nervy tak, že už nebudete vědět kudy kam, rozhlédněte se kolem sebe. Uvědomte si, že máte zdravé děti, milujícího manžela, útulné bydlení, stůl plný jídla a pod stromečkem hromadu dárků. Máte důvod být za co vděčná a otravná tchyně se ve výčtu všech pozitiv ztratí!

Buďte připravená na to, že vám můžou rupnout nervy, a vytvořte si doma svoji oázu klidu. Může to být v koupelně, na balkoně, v ložnici nebo v kuchyni, zkrátka kdekoliv, kde se budete moct na chvilku zavřít, když vám bude situace přerůstat přes hlavu. Zapalte si zde vonnou svíčku, nalijte sklenku dobrého pití, ochutnejte cukroví, pusťte si písničku, která vás uklidní, zavolejte kamarádce a postěžujte si. Než se hádat s tchyní a kazit si Vánoce, není lepší dusný okamžik rozdýchat ve svém koutku pohody?

Alkohol může pomoct situaci zachránit, záleží však, v jaké míře ho konzumujete. Dát si sklenku na kuráž rozhodně nic nezkazí, uvolníte se a mnohé vrtochy vaší tchyně prostě s nadhledem přejdete. Se skleničkami to ale nepřehánějte, pokud se opijete, může mít alkohol opačný efekt. Ne nadarmo se říká, že ve víně je pravda, a pokud ho vypijete víc, může se stát, že také tchyni pěkně od plic řeknete, co si o ní doopravdy myslíte. A takové Vánoce rozhodně neskončí domácí pohodou.

S díky odmítněte

Trávit Vánoce společně s tchyní není vaší povinností. Pokud ji na Štědrý den doma nechcete, měl by se situace ujmout váš manžel a vysvětlit jí, že chcete Vánoce oslavit sami. Jestli se mu do toho nechce, budete muset vzít situaci do svých rukou. Zkuste jí po dobrém naznačit, že toužíte Vánoce oslavit jen v úzkém kruhu rodinném, ale že je samozřejmě vítaná hned na Boží hod, případně se s ní dohodněte, že budete společný Štědrý den slavit ob rok. Je-li rozumná, bude mít pochopení. V opačném případě vás čekají nepříjemné chvíle, na druhou stranu možná budete mít klid do příštích let, protože tchyni dojde, že není až tak vítaná.