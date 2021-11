Jak přimět puberťáka ke spolupráci? Občas pomůže ho „vykolejit“

Také si občas doma nevíte rady s obvykle lehce depresivním stvořením, které neuklízí, nepomáhá, odmlouvá a nechává vše na vás? Někdy to vypadá, že neexistuje návod, jak zkrotit vzpouzejícího se teenagera. Ale co takhle zkusit léčbu šokem?

Občasné zoufalství Puberta je nesnadné období, všechno se obrací naruby, všechno se mění. Dítě, kterému ještě včera stačily ke štěstí zmrzlina a autíčko, najednou řeší, kým je, kam patří a že vlastně tak úplně neví, co chce, co ho udělá šťastným. (Vy máte pocit, že nic.) Mnozí dospívající s rodiči sotva komunikují, nespolupracují, neuklízí, nepomáhají a nijak se nepodílí na chodu domácnosti, zato však vydatně spotřebovávají, spoustu věcí chtějí a na vše mají absolutní názor. Zvláště je-li na ně jeden z rodičů sám, bývá puberta dětí obdobím občasného zoufalství. Každá rada, jak přesvědčit dítě ke spolupráci, má cenu zlata. V některých případech se osvědčuje udělat něco naprosto nečekaného, dítko vykolejit, možná dokonce šokovat. Proč by děti měly pomáhat s domácími pracemi? Podívejte se na video:

Vyčerpaná Mirka byla se syny v koncích „Už fakt nevím, jak na ně. Přijdu domů z práce, přinesu nákup, odnesu smrdutý odpad, nad nímž krouží hejno octomilek, posbírám nádobí, svršky (i spodky) po bytě, dám je do pračky, vyndám je z pračky, uvařím, vyžehlím, vytřu, umyji koupelnu a padnu. Pochopitelně se snažím syny přimět ke spolupráci a podílení se, ale nic nefunguje, ani pozitivní a ani negativní motivace. Nedávno jsem vyzkoušela léčbu šokem a ta jediná trochu pomohla,“ svěřila se Mirka, která má po rozvodu syny v péči. Mladšímu je čtrnáct, staršímu patnáct. KLÁRA (42): Nezvládám pubertu svých dětí, podle manžela je to moje chyba 10 Klára má dcery v pubertě a dost často si s nimi neví rady. Příliš jí…

Mirka udělala něco nečekaného a kluci zírali Byl pátek a opět se opakoval stejný scénář – koš a myčka byly plné a plný byl i dřez, naopak skříň na nádobí byla už úplně prázdná. Prázdná byla i lednice, tedy až na jídlo, které si měli kluci ohřát, ohřívání je totiž strašná dřina. Pes byl nevyvenčený a počůral se v předsíni. V misce neměl žádnou vodu, protože na ni někdo šlápl. Voda byla naopak nacákaná všude v koupelně, podlahu pokrývaly nacucané osušky. V Mirce vše konečně bouchlo. Klukům s ledovým klidem oznámila, že odchází na večeři do pizzerie. Kluci překvapeně zírali a pochopitelně se dožadovali donášky oblíbeného jídla. Mirka je odkázala na kastrol v lednici. Dále chlapcům sdělila, že když se nepodílí na domácnosti oni, a to po nich chce jen pár základních věcí, nebude se podílet kromě plateb za byt a energie ani ona. Prostě vyhlašuje stávku. Nakoupí základní potraviny, zaplatí klukům školní obědy a vařit, prát, žehlit, uklízet a podobně bude jen pro sebe, po sobě a ve svém pokoji (věděla, že to pro ni nebude lehké). Kluci to pochopitelně brali s rezervou, svou maminku měli přečtenou. Mirky stávka probíhala kupodivu pouze do čtvrtka. Ve čtvrtek přišla Mirka do uklizeného bytu! Odejít, či neodejít při první facce? Jak poznat, že se jedná o domácí násilí? 6 První facka uštědřená životním partnerem bývá obvykle mnohem více…

Vykolejit, šokovat či „podkopnout“ nohy Mirka neměla načtené žádné psychologické knihy, ostatně na čtení ani nemá moc času, je prodavačka a aby rodinu finančně zabezpečila, chodí o víkendech nárazově vypomáhat do jedné kavárny. Mirka se k „léčbě šokem“ rozhodla naprosto spontánně a kupodivu i v souladu s tím, co doporučují některé psychologické taktiky. Občas je jednoduše jedinou možností, jak druhého přimět k akci, to, že uděláte něco zcela nečekaného, něco, co druhého vykolejí a šokuje, obrazně mu doslova podkopnete nohy. Odešel, rozvádím se. Co řešit nejdřív – city, peníze, či děti? 2 Našel si jinou, odchází, rozvádíte se. I když jste zralá na zhroucení…