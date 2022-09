Jak přísná je etiketa britské královské rodiny? Toto musela královna dodržovat

Týká se to nejen svateb, ale i všech dalších významných událostí. Samozřejmě nikdo šlechtice nekontroluje, zda mobily mají, nebo nemají u sebe. Nesmějí je ale po celou dobu ani při následujících společenských setkáních používat. Během královských obřadů jsou tak vypnuté telefony, popřípadě alespoň zapnutý tichý režim nutností. Možná že bychom se i my ostatní v běžném životě mohli tímto pravidlem alespoň občas inspirovat. Mobilní detox totiž rozhodně nikomu neuškodí.

Letos je to již čtyřiadvacet let, co tragicky zahynula britská…

Žádné veřejné milostné projevy

Členové britské monarchie to nemají jednoduché ani z hlediska svých vztahů. Veškeré zamilované projevy ke svým partnerským protějškům totiž musí krotit. Na veřejnosti jim podle britské královské etikety není dovolené projevovat svou vzájemnou lásku ani náklonnost. Zákaz vzájemných doteků platí i pro manžele. Nejenže by se členové královské rodiny měli zdržet veřejných polibků a líbání na veřejnosti, podle královských pravidel chování by se mezi lidmi neměli ani držet za ruce. Tento přísný zákaz vznikl především pro účely zahraničních cest, na kterých by se okaté projevy lásky při setkání s různými kulturními tradicemi mohly setkat s nepochopením, způsobit nepříjemné pozdvižení, nebo rovnou společenské faux pas.