Kněžka Lilia Khousnoutdinová radí: Jak v létě přivolat do svého života lásku

Pokračování 2 / 4

Čas na otázky

Žijete sama a je vám skvěle? Vytvořila jste si svůj malý ráj? Ale nechybí vám v něm něco? Nepřišel čas sdílet svůj ráj s druhým člověkem? Čím je život krásnější, tím větší bývá přirozená touha ho s někým sdílet. Jak to ale udělat? Důležité je se zamyslet a porozumět tomu, proč a jak nám naše vztahy fungují nebo naopak nefungují. Co od vztahu očekáváte a zároveň, co vy sama do něj chcete vložit. Co společného chcete vytvořit se svým partnerem? Poznala jste důvod toho, proč jste se v některých vztazích necítila dobře? Na kterém místě se vás to dotklo, že to tolik zabolelo? Co jste ucítila? Partner totiž často bývá zrcadlením nás samotných. Ukazuje nám i to, co v sobě nemáme vyřešené, když nás ne úmyslně zraní nějakou větou nebo činem, které mají pro nás hlubší smysl a máme s nimi spojené něco bolestného. V cestě za láskou nám může pomoci i rituál.