Jak prožít celotělní orgasmus: Povzneste svou rozkoš na vyšší úroveň

Vyvrcholení bývá tou nejsladší tečkou při erotických hrátkách. I orgasmus se ale často liší. Jednou je to jen slabé slastné cukání v pánvi, jindy vámi projede lavina rozkoše. A nejintenzivnější jízdou má být právě celotělní orgasmus. Co to přesně znamená a jak ho dosáhnout?

Orgasmus s bonusem Je to druh orgasmu, který (jak už název vypovídá) pulzuje celým tělem. Je velmi intenzivní a můžete při něm cítit až mravenčení prstů. „Celotělnímu orgasmu se musíte úplně odevzdat,“ říká Dr. Laurie Watson, americká sex terapeutka, s tím, že byste na něj neměla rozhodně spěchat a plně si užívat hrátky s partnerem, pokud se ho chystáte dosáhnout při sexu. „Jemné lechtání rychle a intenzivně roste a vzrušení stoupá z horní části pánevní kosti k horní části bránice. Pak se jen roztříští přes temeno hlavy… V tom okamžiku se moje tělo a duše spojí v jedno. Je to, jako bych byla ve svém těle a zároveň mimo něj,“ popisuje svou zkušenost Watson. Co říká o ženském orgasmu jogínka Jana Bagarová? Podívejte se na video:

Oddalování vrcholu Intenzivnějšího orgasmu dosáhnete tehdy, pokud se ho nebudete snažit uspěchat a naučíte se ho oddalovat technikou stop – start. To znamená, že těsně před vyvrcholením přerušíte nebo zpomalíte stimulaci a po krátké pauze pokračujete. Postup můžete ještě párkrát zopakovat, než se orgasmu úplně poddáte. Kolikrát, to je jen na vás, sama tréninkem zjistíte nejlépe, kdy je to tak akorát. Časem pak nad tím ani nebudete přemýšlet a půjde to samo.

Dráždění děložního čípku O cervikálním orgasmu jste nejspíš už slyšela. Dosáhnete ho drážděním děložního čípku, při kterém je nezbytná hlubší stimulace. Nejlepší je to dildem nebo při sexu v poloze zezadu. Půjde to i v jiných polohách, ovšem pokud je partner dostatečně vybavený. Výsledný zážitek by měl být intenzivnější a prostupovat celým tělem. Počítejte ale s tím, že vás může dráždění čípku z počátku trochu bolet. V takovém případě je lepší předtím dosáhnout vyvrcholení drážděním klitorisu.

Posilujte pánevní dno Posilování pánevního dna není dobré jen jako prevence úniku moči. Kegelovy cviky vám pomůžou také k větší vaginální citlivosti, lepší vzrušivosti, lubrikaci a k intenzivnějším orgasmům. Cvičení můžete dělat v sedě, leže nebo i při močení, kdy zadržujete a uvolňujete moč. Rytmicky při tom zatínáte svaly v oblasti pochvy a uvolňujete je. Nezapomínejte ale při tom nechat uvolněné břišní svaly a nezadržovat dech. Z počátku zkoušejte jen krátké stahy a postupem času jejich délku prodlužujte třeba až na deset sekund. Cvičit můžete třikrát denně v intervalu třiceti až čtyřiceti stahů a povolení. Skvělými pomocníky pak můžou být Venušiny kuličky.