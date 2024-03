5 kroků ke kráse za pouhé 3 minuty: Znáte postup, jak každé ráno ošetřit pleť?

Určitě znáte uspěchaná rána, kdy musíte zvládnout snídani, péči o rodinu a také o svůj zevnějšek. I když třeba nepoužíváte příliš make-upu, aby to tak zůstalo i do budoucna, měla byste své pleti věnovat rychlou pozornost. Dá se to zvládnout v pěti krocích za pouhé tři minuty!