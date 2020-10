Návštěva téměř za dveřmi a u vás doma to vypadá jako po výbuchu? Občas se to stane každému. Zjistěte, jak si s úklidem rychle poradit, abyste si před nečekanými hosty neutrhli ostudu. Navíc máme tipy na to, jak si tuhle otravnou činnost zorganizovat, abyste se s ní pro příště už nemuseli nervovat na poslední chvíli.

Za hodinu jsme tam…

Také vás polije pot pokaždé, když se vám těmito slovy ohlásí návštěva v telefonu? Stačí se rozhlédnout po bytě a hned je vám jasné, že vaše domácnost na nečekané hosty rozhodně není připravená. Poházené hračky na podlaze, nánosy prachu na poličkách, kuchyně plná nádobí od oběda… V tu chvíli je třeba zachovat chladnou hlavu a řešit jen ty nejakutnější věci. Jak postupovat systematicky?

11 tipů, jak rychle uklidit domácnost

Prvním pravidlem pro rychlý úklid před příchodem návštěvy je – zapomeňte na detaily. S žádnou činností nesmíte strávit zbytečně moc času, utírání prachu ze skříní si nechte na generální úklid. Další věc, která vám úklid výrazně usnadní a urychlí, je vyčlenění místností, do nichž hosty nepustíte. Ve většině případů může před jejich zraky zůstat zavřená ložnice nebo dětský pokoj. Nejdříve odkliďte všechny poházené věci, oblečení nebo hračky. Nebudou se vám následně motat pod ruce při utírání prachu nebo luxování. Utřete prach a vyleštěte skleněné desky stolů, ať na nich nejsou vidět otisky prstů. Svíčky, sošky a další drobnosti, které chcete nechat vystavené na poličkách, úhledně vyrovnejte. To platí i pro polštářky na pohovce. V obývacím pokoji budete s návštěvou trávit nejvíce času, proto si tady dejte záležet. Posaďte se na pohovku a rozhlédněte se. Pokud na vás působí místnost uklizeně, dejte se do dalších pokojů. V chodbě a předsíni netrávíme téměř žádný čas. Po příchodu odhodíme bundu a klíče, tím to končí. Podle toho to tu ale také vypadá. Věšáky prohýbající se pod několika bundami, roztahané boty, povalující se vodítko pro psa, letáky a další zbytečnosti. V chodbě se s návštěvou budete vítat, je to první místnost, kterou uvidí. Proto by je neměl do očí hned praštit nepořádek. Bundy odkliďte, ať si hosté mají vůbec kam odložit ty svoje. Boty dejte do botníku nebo je alespoň vyrovnejte vedle sebe. Nic nezanechá horší dojem než špína a nepořádek v koupelně a na toaletě. V těchto místnostech by se to mělo opravdu lesknout, jinak můžete u svých hostů působit jako pěkní špindírové. Navíc vytvořit dojem uklizené koupelny není nic těžkého. Špinavé svršky hoďte do koše na prádlo, zbytečnosti skliďte do skříňky. Omyjte umyvadlo a nablýskejte baterii, ať ji nehyzdí zaschlé vodní kapky. Přeleštěte také zrcadlo. Vyměňte ručníky na ruce a zkontrolujte i stav koberečků. Sprchový kout zavřete, u vany zatáhněte sprchový závěs, návštěva přece nemusí vidět úplně vše. Toaletu vydezinfikujte a doplňte toaletní papír. V kuchyni většinou stačí dát nádobí do myčky a otřít linku, určitá míra nepořádku se tady toleruje – přece se tu vaří. Hned si můžete na linku vyndat suroviny na malé občerstvení, ať to vypadá, že máte s jeho přípravou napilno a máte na co svést špinavé nádobí. Poslední krok je luxování celého bytu – není nic trapnějšího než hosté, kteří se při odchodu snaží zbavit prachu a psích chlupů ze svých ponožek. Pak otevřete okna dokořán, ať se dovnitř dostane čerstvý vzduch a vyvětrá se zápach čisticích prostředků. Hotovo. Pro útulnější dojem můžete zapálit vonnou svíčku, večer pak rozsviťte jen lampy nebo tlumená světla.

Jak mít doma stále uklizeno aneb pořádek udržujte

Říkáte si, že jste to sice tentokrát zvládli celkem rychle, ale přesto vás takový úklid stresuje? Nejlepší způsob, jak uklízet rychle a efektivně, je dělat to pravidelně. Nenechávejte si úklid na víkend, tím si ho jenom znechutíte. Raději si vyhraďte každý den 10–15 minut, kdy uděláte jednu činnost. Například jeden den vyluxujete celý byt, druhý umyjete koupelnu. To vám umožní udržovat byt neustále v čistotě. Klidně si na to udělejte plán, rozdělte činnosti mezi členy domácnosti a odškrtávejte si splněné úkoly třeba na ledničce.

Jak se naučit uklízet

Najděte všem věcem v domácnosti svoje místo a po použití je ukliďte. Třeba deku na pohovce vždy složte a uložte ji do skříňky. Prvních pár dní se k tomu nejspíš budete muset nutit, ale uvidíte, že si to rychle zautomatizujete. Totéž platí o dávání nádobí do myčky hned po použití – jednou provždy se tak vyhnete hoře nádobí na kuchyňské lince.

Usnadněte si udržování pořádku také tím, že se zbavíte všech zbytečných lapačů prachu. Setřít prázdnou polici trvá 2 vteřiny, ale se sundáváním a opětovným vyrovnáváním všech dekorací to může zabrat i 2 minuty. Jakmile si osvojíte principy pravidelného úklidu, už vás nečekaná návštěva nemůže zaskočit.