Jak rychle posílit imunitu a ochránit se před koronavirem? Tohle funguje

Základem silné imunity je zdravý životní styl, otužování ... to všichni víme. Ale to je běh na delší trať. Teď to ale chce v souvislosti s hrozbou infekce koronaviru imunitní systém rychle nakopnout. Co funguje? Každý z nás nedá dopustit na něco jiného, nám se osvědčilo: uvařit si silný zázvorový čaj s medem a citronem, kopnout do sebe imunoglukany, echinaceové kapky, D a C vitamin a selzink, někdo zase nedá dopustit na švestky umeboshi. Pojďme si teď jednotlivé přípravky spolu s dalšími bylinkami a preparáty představit.