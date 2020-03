Jak rychle zhubnout: Jednoduché kroky založené na vědě, které vážně fungují

Poslední dobou jsou velmi populární různé ketodiety, tedy diety založené na naprostém či velmi radikálním omezení sacharidů – jenže bez sacharidů se dlouhodobě neobejdeme, pro mozek jsou významným palivem. To nízkosacharidová dieta je omezuje, ale nevylučuje z jídelníčku. Je složená ze tří stupňů a je velmi efektivní. Jejími pozitivy je: - výrazné snížení chuti k jídlu - rychlý úbytek hmotnosti a zlepšení metabolického zdraví. Co přesně nízkosacharidová dieta obnáší?

Nejdůležitějším bodem diety je snížení příjmu cukrů a složených sacharidů. Jakmile to uděláte, poklesne vám chuť k jídlu a obvykle tedy zkonzumujete méně kalorií. Místo aby vaše tělo přeměňovalo sacharidy na energii, začne spalovat uložený tuk. Další výhodou je to, že méně sacharidů znamená taky snížení hladiny inzulínu, což způsobí, že ledviny začnou vylučovat více sodíku a vody. Tím se sníží nadýmání a zbavíte se přebytečné vody.

Když budete dodržovat nízkosacharidový jídelníček, zhubnete i bez cvičení, ale když budete navíc posilovat, bude to mít pro vás spoustu dalších výhod. Zvedáním činek spálíte spoustu kalorií a zabráníte zpomalení metabolismu, což je běžný vedlejší účinek při hubnutí. Navíc získáte svaly, čímž můžete ztratit značné množství tuku. Zkuste třikrát až čtyřikrát týdně zvedat činky. Pokud vám to nejde nebo vás to nebaví, postačí kardio cvičení, jako je chůze, běh, jízda na kole či plavání.

Dopřejte si jeden sacharidový den

Jestli se vám zdá, že to bez sacharidů nemůžete vydržet, dovolte si jeden sacharidový den jednou týdně. Tento den si dopřejete přílohy podle svého gusta. Spousta lidí volí sobotu, protože je to snazší, když se nechodí do práce. Je ale důležité držet se komplexních sacharidů, jako jsou rýže, quinoa, brambory, sladké brambory a případně ovoce. Pokud už musíte jeden den porušit svoje předsevzetí a dát si sacharidy, udělejte to v tento určitý den. Další den už byste ale měli najet na starý nízkosacharidový režim. Pokud byste totiž neredukovali dostatečné množství sacharidů, nemuseli byste zhubnout.