Jak sbalit osudového muže podle znamení: Na Býky nespěchejte, se Střelci si hrajte a u Ryb jednejte

Berani si vždycky jdou tvrdě za svým. Pokud takového muže zaujmete, nemusíte ani udělat první krok vy, protože vás určitě ihned osloví. Před ním si na nic nehrajte, protože nesnáší lži a manipulace. Zato je rád za komplimenty, proto ho pochvalte za to, že dobře vypadá nebo že se vám líbí jeho smysl pro humor. Určitě mu ale nenadbíhejte. Berani milují výzvy, a jakmile zjistí, že jste snadná kořist, přestanou se o vás zajímat. S nedostupností to na druhou stranu nepřehánějte, protože jsou také pěkně netrpěliví, takže po nějaké době boj vzdávají a poohlédnou se po jiné ženě.

Na Býky nikdy nespěchejte a buďte trpělivá. Pokud ho chcete někam pozvat, zajděte s ním na dobré jídlo, protože u nich speciálně platí rčení, že láska prochází žaludkem. Pozvete-li k sobě domů na večeři, dejte si opravdu záležet. Také se na to hezky oblečte a upravte. V průběhu večera buďte přátelská a uvolněná. Když mu s vámi bude dobře, rád si takové rande zase zopakuje. Rozhodně ale nečekejte, že vám bude vyznávat lásku už po týdnu, a určitě netlačte na pilu!

Blíženci jsou komunikativní, a pokud takového muže zaujmete, nebude mít problém vás oslovit. Je velmi zábavný a charismatický. Rozhodně se s ním nudit nebudete. Dávejte si ale také pozor, abyste jeho kouzlu nepodlehla příliš rychle. Je totiž také velmi náladový a může se stát, že následující den ztratí zájem a vy budete zklamaná. Držte si z počátku přátelský odstup. Poznávejte se a bavte se o tom, co vás zajímá. Nejpřitažlivější je pro Blížence váš intelekt.

U Raků se vyvarujte neupřímnosti, manipulací a laciného vzhledu. Faleš a umělost totiž bytostně nesnášejí. Potřebují mít vedle sebe ženu, které můžou důvěřovat, a chtějí získat pocit, že jsou milováni. Odpuzují je zlatokopky a výstřední ženy. Řídí se tradičními vzorci, kdy muž zajišťuje rodinu a žena o ni pečuje. Na nic si před takovým mužem nehrajte, neříkejte, že se vdávat rozhodně nechcete nebo že máte na děti ještě spoustu času. Raci si totiž vybírají hlavně ženu, se kterou by strávili zbytek života.

Lvi milují zábavu, proto s ním zajděte někam za kulturou nebo mezi lidi. Skládejte mu komplimenty, ale zase mu nepodlézejte, jinak ho rychle omrzíte. A jestli Lvi něco bytostně nesnášejí, je to právě nuda. Smějte se s ním, buďte odvážná a sebevědomá. Ukažte mu, že i vy se umíte bavit. Za žádných okolností mu nic nevytýkejte a nesnažte se ho měnit. V tomhle u Lvů rozhodně nepochodíte.

S věčně nerozhodnými Váhami to nebudete mít vůbec snadné. V jeden moment totiž projeví zájem a pak se na čas odmlčí, protože znejistí. Zbytečně takovému muži nenadbíhejte, ale zase mu nedávejte příliš mnoho času na rozmyšlenou, někdy totiž jen chce, abyste vy rozhodla za něj a udělala první krok. Nabídněte přátelskou schůzku a sama pak uvidíte, jestli v tom dotyčný bude chtít pokračovat, nebo ne.

Štíři jsou nedůvěřiví a moc se navenek neprojevují, proto nejspíš ani nepoznáte, zda takový muž zájem má, nebo ne. Pokud máte pocit, že se o vás zajímá, ale bojí se udělat první krok, klidně ho oslovte. Svést ho můžete snadno, protože Štíři milují sex a erotické hry je baví. Proto se nebojte být klidně už na prvním rande svůdná. Po něm zvažte sama, zda je vhodná doba na to rovnou skočit.

Před Střelcem buďte hlavně sebevědomá a hrajte trochu nedostupnou, protože je to typický lovec. Trochu si s ním hrajte a překvapte ho schůzkou na netradičním místě. To ho vyburcuje k akci. Střelci totiž milují výzvy a dobrodružství, a pokud se mu hned nabídnete, rychle ztratí zájem a začne vyhledávat jiný objekt své touhy.

Kozoroh (22. 12.–20. 1.)

U Kozorohů musíte být trpělivá, protože se do závazků zrovna neženou. Mají z nich strach. Netlačte na něj a ukažte mu, že to nemusí brát tak vážně. Rozežeňte jeho obavy tím, že se spolu pořádně zasmějete. Smích je pro něj totiž na ženě nejpřitažlivější a potřebuje vedle sebe hlavně holku do nepohody. Také spíš ocení rande v kině nebo posezení se společnými přáteli než romantickou večeři při svíčkách. Na tohle Kozorozi moc nejsou.