Jak sdělit citlivé osobě s nadváhou, že by měla zhubnout?

V České republice se dle oficiálních statistik potýká s nadváhou či obezitou až 66 procent dospělých a 30 procent dětí. Tato čísla bohužel neustále narůstají a dá se tedy očekávat, že bude růst i počet osob s nemocemi přímo či nepřímo souvisejícími s nadváhou. Kvalitu života pochopitelně ovlivňují nejen bolesti těla, ale i bolesti duše. Být obézní anebo mít velkou nadváhu kvalitě života rozhodně nepřispívá. Jak dospívajícímu či citlivějšímu dospělému sdělit, že by měl shodit pár kilo, aniž bychom riskovali, že bude držet nesmyslné diety, anebo se naopak začne ze vzdoru přecpávat? Ne každý totiž snese řádnou porci upřímnosti bez „omáčky a oblohy“, bez příkras.

Někdy stačí jít úplně obyčejně příkladem, a to vždy absolutně nemanipulativně, neokázale, bez zbytečných přednášek. Jednoduše se stravujte, vařte, nakupujte i hýbejte tak, jak by bylo vhodné, aby se choval onen jedinec s nadbytečnými kily. Tento návod samozřejmě není rychlý a nezabere hned, ale vliv na člena společné domácnosti bezesporu mít bude.

Pro jedince, který chce zhubnout a „ujíždí“ kupříkladu na sladkém, je nesmírně těžké neustále ignorovat fakt, že doma existuje volně dostupný šuplík na sušenky, tyčinky a jiné pochutiny. Je to jako kdyby měl kuřák, který se odhodlal přestat kouřit, na stole neustále položenou krabičku s cigaretami. „Sladký šuplíček“ můžete nahradit miskou ovoce. Pokud ovoce či zeleninu občas nakrájíte na „jednohubky“, po skříňce se sladkostmi či jinými kalorickými pochutinami se zasteskne jen málokomu. Ostatně každé jídlo i pochutina mají zdravější a méně kaloricky vydatné varianty.

Pozitivní motivace

Věta „Máš moc hezký tvar nohou, kdybys k tomu ještě shodil pár kilo, zabilo by mě to!“ urazí jen málokoho. Nebo je možné zavzpomínat, jak nesmírně oné osobě slušelo určité oblečení, s tím, že by bylo báječné ji v něm opět vidět. Podobnými větami však není nutné hýřit. Snadno by se tak změnily z pozitivní motivace v laciné bezobsažné řeči.