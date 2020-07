Doneslo se vám, že se o vás šíří drby? Cítíte vztek a bezmoc, protože nevíte, jak si se situací nejlépe poradit? Máme pro vás tipy, jak dokázat pomluvy ignorovat a jak na pomlouvače, aby vám neuškodili.

Nejčastěji se s drby musíme potýkat v práci. Stačí jen neuváženě prozradit něco o svém soukromí, šikovná kolegyně to přibarví a fáma rázem koluje celým pracovním kolektivem. Zejména, když se vám daří, třeba vás čeká povýšení a ostatní vám závidí. Negativní informace se rychle šíří a, jak se říká, „na každém šprochu pravdy trochu,“ kolegům rázem začnou vrtat hlavou, takže by pomluvy mohly dokonce ohrozit vaši kariéru. Jaké kroky podniknout, abyste šíření pomluv utnula hned v zárodku?

Konfrontujte drbnu z očí do očí

Drbání se čas od času nevyhne nikdo z nás. Mluvit o společných známých i v jejich nepřítomnosti je normální, to ale neděláte s cílem někoho poškodit. Pokud však zjistíte, že se o vás šíří po firmě úplná hloupost, nebude to náhoda. Zákeřná pomluva vznikla za jasným účelem – znemožnit vás, ztrapnit vás nebo vám ublížit. Nejrychlejším způsobem, jak se s takovými drby vypořádat, je konfrontovat jejich původce.

Jestli víte, kdo o vás v práci pomluvy šíří, uhoďte rovnou na tuto osobu. Nevyhrožujte, nekřičte ani se nechovejte agresivně, tím byste se jen snížila na její úroveň. V klidu se zeptejte, proč o vás roznáší nepravdivé informace. Většina pomlouvačů se tváří tvář své oběti zalekne nebo se bude chovat agresivně. V každém případě už si pro příště bude pamatovat, že si nenecháte všechno líbit.

Neoplácejte stejnou mincí

Myslíte si, že vyříkat si to z očí do očí nic nepřinese, a raději byste drbně oplatili stejnou mincí? To není nejlepší řešení. Celá situace se může otočit proti vám a nakonec ta, která si začala, vyjde ze sporu jako chudinka. Raději se nad celý problém povzneste a odpusťte. To, jestli drbům začnou věřit vaši kolegové, se totiž do velké míry odvíjí od toho, jak na ně zareagujete. Pokud se k pomluvám budete neustále vracet, rozebírat je a snažit se je vyvrátit, naděláte nejspíš víc škody než užitku. Tvařte se, jako že se vás to vůbec nedotklo, a příště si dávejte pozor, jaké soukromé informace o sobě komu sdílíte.

Když se vám podaří nad celou situaci povznést, nemůže jeden drb s vaší reputací zamávat. Pokud máte ve firmě pověst pracovité a milé kolegyně, jedna fáma na tom nic nezmění. Čím méně se budete k drbům vyjadřovat, tím méně budou zajímavé a rychle se o nich přestane mluvit.

Neberte si to až příliš, zkuste pomluvy ignorovat

I když vás v první chvíli nejspíš zachvátí vztek nebo smutek, nepouštějte si emoce k tělu až příliš. Nikdy totiž nebudete moci ovlivnit to, co o vás říkají jiní, ale můžete si zvolit, jak budete reagovat. Nejprve nechte odeznít prvotní vztek, vydýchejte se. Pak si promyslete, jak na drby budete reagovat. Budete bojovat, nebo radši zvolíte cestu odpuštění? V obou případech si celou situaci neberte příliš osobně. Nejde totiž o vás – problém má člověk, který o vás drby šíří. V žádném případě byste se neměla začít stydět nebo o sobě pochybovat. Ženy se často ztotožní s tím, co se o nich říká, a tak ztratí sebevědomí. Postavte se k tomu přesně naopak. Připomínejte si, v čem jste dobrá, a obklopte se v práci přáteli.

Někdy se ovšem stane, že situace v práci se pro vás kvůli drbům stane neúnosnou. V tu chvíli může být řešením i změna práce. Dobře si rozmyslete, zda vám stojí za to chodit každý den domů s nervy nadranc, nebo se raději porozhlédnete po férovějším kolektivu.