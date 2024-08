Jak se bránit proti komárům

V horkých dnech to bez otevřených oken nejde. Jak si ale čerstvý vzduch užít bez nezvaných hostů? Vždyť komáři dokážou zkazit i tu nejkrásnější letní chvilku.

Naštěstí dnes existuje více praktických možností, kterak účinně a esteticky chránit otevřená okna i dveře.

Samolepicí sítě

Úplně nejjednodušší síť proti hmyzu nainstalujete sami za pár minut. Jedná se o sadu sítě a samolepicí pásky opatřené na jedné straně suchým zipem. Síť v balení si nůžkami zkrátíte na rozměr vašeho okna. Je proto třeba předem dobře měřit, abyste ji neustřihli příliš. Pásku nalepíte na okenní rám podle návodu. Ne vždy se však podaří síť dostatečně vypnout a přilepit, výsledek pak nepůsobí zrovna esteticky.

Sítě se hodí nejen do oken, ale i do dveří na terasu či balkon.

Dlouhodobějším řešením je proto pořízení moderních sítí z kvalitních materiálů, které mají vyšší trvanlivost a jsou praktické. Vyrábí se obvykle na míru. Síťovina propouští světlo, ať je světlá nebo tmavá.

Sítě pevné, pantové i rolovací

Sítě nemusí být trvalým doplňkem oken, ale mohou být jejich flexibilní součástí. Zvolit můžete pevné, pantové nebo téměř neviditelné rolovací. Sítě se hodí nejen do oken, ale i do dveří na terasu či balkon. Zejména pro překrytí větších otvorů jsou výhodné plisované sítě, které se mohou otevírat vertikálně či horizontálně. Posunem se elegantně nařasí a nikde nepřekáží. K dispozici jsou i v mnoha různých barvách.

Podle okna

O tom, jakou síť bude možné použít, rozhoduje i typ okna. Některé sítě nevyžadují zásahy do okna. Jiné je nutné navrtat, což platí pro starší okna. Do dveří se hodí sítě se samozavíracím mechanismem. Na trhu jsou sítě s nanovláknovou membránou, které zachycují i škodlivé částice prachu, smogu, pylů a plísní.

Lapače hmyzu

Slouží spíše jako doplňková ochrana k sítím, protože nefungují selektivně a zabíjí i užitečný hmyz. K dostání jsou i elektrické lapače, které mohou fungovat na principu UV záření.

Každopádně by se ale neměly používat mimo dům. Výhodou lapačů je, že neobsahují žádné chemikálie. Jinou možnost představují mini odpuzovače se zásobníkem, které se dávají do zásuvky. Látka odpuzující komáry se pomalu odpařuje. Při použití je nutné mít pootevřené okno. Ačkoli většinou lidem nevadí, jedná se o chemické látky.

Koušou jen samice Většina druhů komárů je nejvíce aktivní večer a v noci. Přes den jim vyhovují úkryty ve stínu na vlhčích místech. Na parném slunci by jim vzhledem k jejich drobným tělesným schránkám hrozila dehydratace. Jakmile se večer ochladí, vyráží do okolí hledat potravu. Kousnutím vás obdaří pouze samice, samci komárů si vystačí se šťávami z rostlin.

Sázka na bylinky

Osázejte venkovní okenní truhlíky voňavými bylinkami. Komáři nemají rádi levanduli, mátu, tymián, rozmarýn, majoránku nebo citronovou trávu.

Směs proti hmyzu:

Potřebujete:

7 kapek levandule, 3 kapky bazalky sladké, 4 kapky geránia, 6 kapek eukalyptu citronovonného, 6 kapek vanilkového extraktu.

Smíchejte a použijte 5 kapek do aromalampy nebo difuzéru, který zapnete večer před spaním. Nenechávejte vůně odpařovat celou noc, můžou rušit spánek. Případně celou směs přidejte do 30 ml 70% alkoholu a nastříkejte ji na oblečení nebo ruce a nohy. Můžete rozprašovač použít i jako interiérový sprej a nastříkat ho do místnosti.

Rady odborníka

Ludmila Kotalíková, aromadoteky.cz

Jde proti komárům využít aromaterapii?

K vypuzení komárů z obydlí můžete použít éterické oleje levandule, bazalka sladká, citronela, eukalyptus citronovonný, tea tree, kajeput nebo geránium. Já je nejraději, večer, než jdu spát, kapu do aromalampy, nebo dávám do difuzéru. Bezpečný a spolehlivý odpuzovač hmyzu je levandule. Kápněte si několik kapek do dlaní a natřete na ruce nebo nohy. Protože rychle vyprchá, můžete opakovat každou hodinu. Levanduli dávám i na štípance, protože dezinfikuje, zklidňuje a zmírňuje svědění.

"Článek vyšel v časopise Blesk hobby 6/2021"

Text: Jarmila Bajerová