Do misky si odvažte 100 g sójových bobů, zalijte je studenou vodou a nechte přes noc namočené (zvětší objem a nasají vodu). Poté sceďte a boby vložte do mixéru, dolejte 1l vody. Dá se použít i metoda hrníčků: 1 hrnek bobů a 4 hrnky vody.

Mandlové mléko

Suroviny

300 g mandlí

2 l vody

Postup

Mandle zalijte v misce ½ l vody a nechte přes noc namáčet. Pak sceďte přes cedník a propláchněte pod tekoucí vodou. Vložte do mixéru spolu s 1 ½ l vody a důkladně rozmixujte. Cedník vyložte plátýnkem a postavte jej do větší mísy. Mandlové mléko pomalu vlijte do cedníku. Plátýnko s mandlovou drtí pak ještě do mísy vymačkejte. Mléko přelijte do lahve a podávejte nebo uložte do chladničky.