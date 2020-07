Jak se mění vagína ve 20, 30, 40 a v 50 letech. A jaký to má vliv na sex?

Od puberty do stáří

S věkem zpravidla přiberete pár kilo, ztratíte pár stovek vlasů, jste určitě vyrovnanější a zkušenější, věříme, že i šťastnější. To všechno je úplně normální, stejně tak, jako že se s věkem mění vaše vagína. Pro začátek malé upozornění, vagína znamená vnitřní část ženských pohlavních orgánů. Zevní část – tedy klitoris a stydké pysky se nazývají vulva. Asi jste to věděla, to jen pro upřesnění, protože se v tom dost často chybuje. Co se tedy s vagínou děje s věkem?