Jak se natáčely komedie Slunce, seno…? Herci se opravdu fackovali a další pikantérie ze zákulisí

Ano, je to tak, Zdeněk Troška plánoval natočit i čtvrté pokračování Slunce, seno a ufoni, a dokonce k němu i napsal scénář. Nakonec ale k natáčení nedošlo hned ze dvou důvodů. Prvním byl jeho rozkol s Helenou Růžičkovou, s níž se Troška podle slov scenáristy Petra Markova pohádal a nepřál si, aby v pokračování hrála. Herečka pak údajně udělala všechno pro to, aby pokračování nevzniklo. Druhým důvodem pak byl fakt, že protagonisti některých z hlavních postav mezitím zemřeli.

Představitel Šimona Pláničky, postavy, která do hoštického JZD přijíždí na praxi, během níž chce zkoumat vliv hudby na dojivost krav, odmítl hrát v dalších pokračováních. Herec Pavel Kikinčuk se údajně vyjádřil, že „v takových sračkách hrát nebude.“ Obyvatelé Hoštic mu to ale neměli za zlé, dodnes v malé vesničce stojí památka na studenta, který Hoštice dostal do světa – Ranč Šimona Pláničky.

Víte, jaké bylo povolání Škopka, otce Blaženy a Jiříka a manžela staré Škopkové? A tušíte, jaké bylo jeho křestní jméno? To v trilogii zaznělo pouze jednou, a to v záběru, kdy se Škopková hádá se svojí matkou ohledně slepičího trusu v její ruce a zavolá: „Vladimíre!“ Čím se starý Škopek živil, ve filmech nikdy nepadlo, režisér Troška však v jednom z rozhovorů zmínil, že si ho vždycky představoval jako traktoristu.

Rebelka Jirásková

Herečka Jiřina Jirásková měla v době natáčení Slunce, seno, jahody zákaz hraní ve filmu. Zdeněk Troška však o ni opravdu stál, a tak použil lest, aby mohl herečku do filmu obsadit. Oficiálně si do role řídící Hubičkové nechal schválit Laďku Kozderkovou, s níž se ale domluvil, že na poslední chvíli »onemocní«. Jiráskovou pak navrhl jako nouzové řešení. A prošlo to.

Ve třetím pokračování Slunce, seno, erotika natáčeném už po pádu komunismu však už odmítala herečka účinkovat se slovy, že nebude hrát v nějakých fekálních komediích, a to i přesto, že se za ni Troška postavil ve chvíli, kdy měla od minulého režimu zákaz. Nakonec se ale Jiráskovou podařilo přesvědčit, aby ve filmu účinkovala.