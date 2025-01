Vybruslete z toho! 6 tipů, jak rychle a účinně odvrátit hrozící hádku

Okamžitě přestaňte s obviňováním!

Přestože máte na jazyku všelicos, možná i zcela právem, nepřilévejte olej do ohně a zdržte se obviňování! Opravdu si myslíte, že když mu řeknete, že za to, že spolu nespíte, může výhradně on, protože doma chodí už deset let ve stejných teplákách, pomůže situaci zlepšit? Jakmile v konverzaci začnete s obviňováním, hádce se prostě nevyhnete.

Odskočte si

Zní to sice dětsky až banálně, ale pokud rozhovor s hrozící hádkou na chvíli přerušíte a odskočíte si třeba na toaletu, získáte pro oba čas k nádechu a výdechu. Klidně si na toaletě opláchněte obličej chladnou vodou a své emoce chvíli prodýchejte, získáte tak odstup a možná po svém návratu budete řešit vše s chladnější hlavou. A možná nejen vy!

V některých případech je možné se na pauze s partnerem dokonce domluvit. Máte-li ten pocit, hoďte rukavici do ringu – nechte ho, ať vyvenčí psa, zajděte na nákup nebo s odpadky a až poté spor dořešte. Možná už nebude co řešit.

Vyhněte se sarkasmu jako čert kříži!

V případě, že ráda sklouzáváte k sarkastickým komentářům nebo třeba jen k sarkastickým citoslovcím ve stylu „ha ha ha“ a podobně – dejte si okamžitě stopku. Sarkastické poznámky jsou řádně vysušeným polínkem do ohně naprosto každé hádky, kterou spolehlivě rozhoří do neuhasitelných rozměrů. Je-li sarkastický on, pokuste se to ignorovat a buďte věcná.

Navrhněte řešení

Mnoho mužů tvrdí, že přestože je ta jeho stále nespokojená, nikdy neřekne, co by chtěla konkrétně změnit. Zato neustále naznačuje, vytváří dusno, obviňuje a vzdychá, avšak přímo nikdy neřekne, co skutečně chce. Buďte tedy v tomto krok napřed a rovnou přijďte s naprosto jasným návrhem řešení. Třeba pak nebude proč se hádat!

Zapojte humor

Pokud to jen trochu jde, pokuste se situaci nějak humorně odlehčit. Humor a vtip může na prahu hádky zafungovat jako kouzelný prsten z Arabely a situaci naprosto otočit a uklidnit. Jestliže se pokusí o vtip on, přijměte ho, i když nebude úplně povedený – jde o známku toho, že i on má chuť se hádce vyhnout.

Přestaňte mít na vše názor

Pokud do konverzace vstupujete s jasným názorem, který máte vlastně vždy a na vše a absolutně jej nehodláte měnit – na čem se chcete dohodnout? Vždyť půjde jen o urputné přesvědčování v různých podobách a intenzitě. Co takhle přestat mít na vše kategorický názor a být otevřenější k naslouchání druhému – jednoduše přestaňte na chvíli mluvit, začněte naslouchat a třeba se i aktivně a se zájmem ptát. Druhou stranu takový přístup zpravidla uklidní a vzbudí oprávněný dojem, že jste partnerem otevřeným k diskuzi a vyjednávání – potom není potřeba se hádat, stačí se prostě dohodnout.