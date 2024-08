Typy kamarádek, jimž je lepší se vyhnout

Část 1 / 9



Kamarádka, která ví všechno nejlíp Kdysi dávno jsem jednu takovou měla. Usmívala se na mě, ale všechno věděla nejlíp. Jakmile jsem s nějakým chlapem začala chodit, hned ho prolustrovala a hledala na něm mouchy. Jistě, měl je, jak by ne. Nikdo nejsme dokonalý. Ale její rádoby dobře míněné rady mi brzo začaly lézt krkem. „Víš, nechci, aby sis prošla tím, čím kdysi já." Nebo: „Však víš, ten můj byl taky pořád v práci a byl mi nevěrný." Je jedno, jestli je tahle osoba vaší dlouholetou kamarádkou, neznamená to, že má patent na manželské vztahy.

Kamarádka, která žárlí a snaží se vás rozdělit Možná jste už taky poznala kamarádky, které když jsou s vámi, tváří se jako andílci, ale pak vám do tváře plivnou, že byste se měla se svým manželem nebo partnerem rozejít, protože pro vás není dost dobrý. Obvykle to jsou ty, které pohání žárlivost a vlastní nepovedený vztah. Před časem bylo mé manželství v krizi, a když jsem to řekla jedné ze svých kamarádek, hned se jí rozsvítily oči a nutila mě, abych podala žádost o rozvod. „Přece nebudeš s takovým ňoumou," říkala mi pořád dokola. Zřejmě tajně doufala, že když sama nemá partnera, nemám ho mít ani já. Výsledek? Kamarádství vyšumělo, manželství nikoli.

Kamarádka, která chce získat vašeho partnera I takové holky se najdou. A jestli takovou máte, pak se jí raději zbavte. Co je to za kamarádku, která za vašimi zády telefonuje vašemu partnerovi a domlouvá si s ním schůzku? Nebo volá vašemu manželovi a řekne mu všechno ošklivé, co jste jí řekla o vašem manželství vy sama? Jestli vás ten váš miluje a prozradí, že ho vaše kamarádka uhání, je na čase to s ní probrat a hlavně přátelství ukončit. Mohlo by to totiž skončit tak, že váš manžel nakonec podlehne.

Kamarádka, která vašeho partnera pořád pomlouvá Ne vždy se váš partner musí líbit všem vašim přátelům. Je to sice fajn, když se to podaří, ale není to nezbytně nutné. Pokud máte vedle sebe někoho, s kým vám je dobře, ale vaše kamarádka ho neustále pomlouvá a hledá na něm chyby, může se stát, že i z dokonalého partnera se časem stane ošklivý žabák. Zapomeňte na rady typu na každém šprochu pravdy trochu, používejte vlastní mozek a hlavně svou intuici.

Kamarádka, která vás chce jen pro sebe Když začnete s někým chodit nebo žít, je jasné, že chcete co nejvíc času trávit s ním. Pokud vaše kamarádka nebo přátelé neustále kvílejí, že jste až moc se svým partnerem, a vyčítají vám, že nejste s nimi, pak to není v pořádku. Volají vám, když jste v nejlepším? Uhánějí vás, když nezvedáte telefon? Otravují vás, když jste na prodlouženém víkendu kdesi na horách? Špatní a toxičtí přátelé se zajímají jen o své dobro, ti skuteční vám dají na výběr.

Kamarádka, která vám radí, abyste byla nevěrná Nemají žádné morální zásady, a když jim to v jejich vlastním vztahu neklape, klidně si začnou nějakou avantýru nebo jsou nevěrné. Jenže pokud začnou totéž radit i vám, nenechte se zviklat. Je snadné manipulovat druhými, ale ani trochu to není fér. Zvláště když někdo říká, že je vaše kamarádka. Neříká to náhodou kvůli tomu, že vám váš vztah nepřeje? Hlavně se nenechte zviklat, pokud toho svého milujete, proč byste si vyhazovala z kopýtka?

Kamarádka, která s vaším partnerem flirtuje Jednu takovou jsem měla. Musím říct, že to nebylo dvakrát příjemné. I když byla vdaná a měla manžela, neklapalo jim to, snad proto se neustále snažila zaujmout toho mého. Údajně se jí nelíbil, údajně by s ním nikdy do postele nevlezla – ovšem pořád flirtovala, usmívala se, dotýkala se ho a posílala mu vzdušné polibky. Měla jsem štěstí, nebyla jeho typ. Nicméně mi to pořádně lezlo na nervy a skončilo to velkou hádkou, kdy jsem jí řekla, že tohle tedy ne.

Kamarádka, která vidí vždy jen to horší Samozřejmě že někdy je dobré slyšet i to, co nechceme – a může nám to pomoci. Ovšem jestli začíná každá rada vaší kamarádky slovy „bylo by lepší, kdybyste se rozešli", pak to není v pořádku. Přátelé, kteří na vašem vztahu vidí vždy to nejhorší, nejsou skuteční přátelé.

Kamarádka, která toho ví až moc Znala vaše kamarádka vašeho partnera ještě předtím, než jste spolu začali chodit, žít nebo jste se vzali? Zná jeho tajemství a každou drobnost týkající se jeho života, včetně velikosti penisu nebo jeho předchozích intimních zkušeností? Může být, ovšem jestli všechno tohle velmi ráda sděluje při vašich setkáních nebo v kolektivu dalších lidí, může z toho být pěkný průšvih. Nebo taky rozchod. Tyhle kamarádky nebrat, skuteční přátelé ctí tajemství, považují za slušné o tom nemluvit.