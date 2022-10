Jak se při sexu dokonale uvolnit? Dopřejte si předehru, která vás rozpálí

Foto: iStock

Jít rovnou na věc je výsadou mužů, my ženy pro kvalitní zážitek z milování potřebujeme trochu víc péče. Předehra by se rozhodně neměla podceňovat a měl by se jí dopřát dostatek času, aby se zvýšily vaše šance dosáhnout orgasmu. Co všechno během ní můžete vyzkoušet k zaručenějšímu výsledku?