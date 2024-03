Žijete vy nebo kamarádka s despotou? Podle těchto věcí to poznáte

Část 1 / 5



Jak odhalit diktátora Chce vědět na minutu přesně, kde a s kým se právě pohybujete. Jakoukoli časovou odchylku nese těžce a udělá kvůli ní scénu. Zakazuje vám stýkat se s některými kamarádkami. Žárlí naprosto na všechno – na kolegy, kolegyně, úspěch v práci, na váš nový účes, na to, že jste zhubla. Nepřeje si, abyste se stýkala s rodinou. Chce, abyste byla doma a nepěstovala žádné koníčky. Mluví vám do toho, co si berete na sebe nebo zda se líčíte. Nechce, abyste chodila do práce. Už na vás i vztáhl ruku.

Pokračování 2 / 5 Ničemu nerozumíš, mlč Většinou to takhle děsivé nebývá, ale je fakt, že v Čechách jsou muži pořád tak trochu ‚mača‘. Alespoň někteří. Umějí nám výborně vysvětlit, že jsme mimo a oni mají pravdu. Neumějí vést diskusi, jakékoli argumenty shazují, svůj protějšek více či méně nápadně urážejí a kritizují. Tak co, ulevilo se vám, protože váš partner takový není, nebo jste naopak chytla paniku z pocitu, že žijete s tyranem, ale bojíte se ho opustit? Bohužel, řešení nikdy není jednoznačné...

Pokračování 3 / 5 Opustit? Ani náhodou Nejčastější problém žen, které žijí s tím nejhorším typem despoty, je to, že ho prostě neumějí opustit. Někdy je na vině strach, že by se neuživily, jindy už je žena tak zdeptaná, až má sama pocit, že by bez něj nezvládla ani nakoupit, natož žít samostatný život. A aby toho nebylo málo, diktátoři mají v rukávu ještě jedno tajné eso. Ve chvíli, kdy mají pocit, že by se ochočená partnerka od nich mohla trhnout, neváhají padnout na kolena, vyznají jí lásku, slibují hory doly, kupují dary a udělají všechno pro to, aby se jejich milovaná vrátila a neopouštěla je. A co si budeme namlouvat, většina žen se nechá udyndat, uvěří na velkou lásku i nápravu partnera a i ty, které odešly, se často vracejí. Jenže místo idylky se rozpoutá ještě větší peklo. Tyran totiž přitvrdí. Musí vás přece potrestat za neposlušnost a zpupnost. To je ten nejhorší scénář.

Pokračování 4 / 5 Z ďábla anděl Říkáte si, že jediné řešení, jak přežít vztah s despotou, je utéct od něj, jak nejrychleji umíte? Podle psycholožky a vztahové poradkyně z Mylifestudio.cz Hrouzkové existuje i jiná cesta. „Partneři by měli docházet na párovou psychoterapii. Muž se může naučit kontrolovat své chování, větší ohleduplnosti a respektu k ženě a žena zároveň musí rozvinout svou schopnost sebeprosazení a naučit se převzít zodpovědnost za události ve svém životě. Zkrátka ona se odnaučí být obětí a on postupně pochopí, jak moc ji trápil. Oba potřebují rozvinout své sebevědomí. Partneři prostřednictvím terapie mohou vyjít ze začarovaného kruhu tyran-oběť-zachránce a zaujmout rovnocennější pozice,“ dává naději všem zoufalým ženám psycholožka.

Pokračování 5 / 5 Kdy je na řadě rozchod Má to jen jeden malý háček. Musíte partnera přesvědčit, aby s vámi chodil na terapii a začal na sobě pracovat. Pokud na to nepřistoupí, zařiďte se podle sebe a začněte se víc prosazovat. Ohraďte se, když vás urazí na veřejnosti, pracujte na tom, co vás baví, a choďte s kamarádkami na kafe. Pokud si na to váš milý nezvykne, je na řadě zvážit rozchod.