Tajemství spokojeného vztahu: Když jsme hladoví, býváme často nesnesitelní. Jak s tím pracovat?

Jsme-li hladoví, býváme často nedůtkliví, podráždění a v krajním případě i agresivní. Hlad z nás může udělat nepříjemné osoby, kterým je lepší se vyhnout, a často se to děje zejména mužům. Co za tím je a jak s takovou situací naložit?



Z deníčku ženy hladového muže „Naprosto nechápu, že mi to nedošlo dříve! Vždy, když přišel Dan z tréninku, byl nepříjemný velmi podobným způsobem, jako já před menstruací – což myslím zcela vážně a bez nadsázky. Z volejbalu vždy pospíchal, protože jsme se doma střídali. Mnohdy to bylo na minuty. Já utíkala na angličtinu a on hlídal malého. Myslela jsem, že je problém v tom, že nemá malého rád, i když přítel zarputile tvrdil opak. Syn není jeho, seznámili jsme se, až když byly synovi tři. Po návratu z angličtiny mě ale doma čekal úplně jiný muž. Najedený muž! A najedený byl spokojený. Vše mi došlo ve chvíli, kdy o tom v práci na adresu šéfa vtipkovala jeho sekretářka. Ta pro šéfa založila i speciální šuplík v kuchyňce, kde byly vždy nějaké sladké antistresové sušenky a müsli tyčinky. Naše středeční potréninkové krize tedy velmi snadno vyřešila svačina, kterou jsem příteli ráno připravila spolu s obědem do práce," dělí se o své zkušenosti s hladovou hádavostí paní Renata.

K pocitu hladu jsme odolný každý jinak Hlad pociťujeme ve chvíli, kdy nám klesne hladina glukózy v krvi pod určitou mez. Tělo si tak chytře hlídá, aby důležitým orgánům nedocházela energie. Glukóza je jednoduchý cukr, který je naprosto nenahraditelný pro fungování lidského těla, zejména mozku a červených krvinek. Glukózu si naše tělo umí ze zkonzumovaných potravin vyrobit, přesněji naštěpit. Řada potravin ji též přímo obsahuje. Jestliže na nějakou dobu omezíme přísun potravy, hladina glukózy v krvi klesá – máme hlad, škrundá nám v prázdném žaludku a citlivější z nás jsou nevrlí. Náporu hladu odoláváme velmi individuálně. Někdo je veselý i po celodenním půstu, jiný metá do okolí blesky, když tři hodiny nejedl.

Vlčí hlad Jako vlčí hlad se označuje pocit hladu, který nás přepne do módu hladového vlka – vše ostatní jde stranou, cíl našeho bytí je jediný. Najíst se! Vlčí hlad se však nedostavuje ihned po vyslání signálu z mozku, konkrétně z hypotalamu, že je nutné doplnit zásoby glukózy. Prvotní pocit hladu je jemný a mírný, chceme-li předejít vrčení na všechny kolem, neměli bychom již v tuto chvíli otálet a měli bychom se najíst. Pokud hlad na chvíli překonáme a naše tělo po čase ovládne vlčí hlad, tehdy není v žádném případě vhodné cokoliv řešit, rozhodovat, rozebírat a podobně. Vždy bychom se měli nejprve najíst. Hladinu glukózy pak velmi rychle dorovná něco sladkého, což sice není úplně ideálním řešením, ale v mnoha případech je zdraví duševní a zdraví partnerského vztahu důležitější než cokoliv jiného.

Sladká jízda vám může časem zhořknout Mnoho osvícených osob, které již vědí, že je hlad zahání do komunikačních pastí, u sebe často nosí nějakou praktickou pochutinu, kterou si v pravý čas „aplikují do žil". Pokud však jedou pouze na sladké vlně bonbonů, čokoládových tyčinek a oplatek, bude se jejich jízda podobat cestování na horské dráze. Po pochutině s vysokým obsahem cukru sice hladina glukózy vyskočí v krátkém čase do závratné výšky, ale poté zase rychle spadne dolů. Těmto strmým pádům může zabraňovat kupříkladu vláknina – když už tedy sladké, tak třeba müsli tyčinka s oříšky či nějaká oblíbená raw tyčinka. Dobře ale poslouží i obyčejný chleba s čímkoliv nebo třeba proteinové tyčinky, neboť proteiny mají ze všech základních živin nejdelší sytivý efekt. Uvolňování glukózy bude postupnější a pocit hladu se nedostaví tak rychle.

Za vším hledej hormony Hormony s námi mávají celý život – od narození přes pubertu po mužský či ženský přechod. A hormony mají tu drzost, že šéfují i pocitu hladu. Jsme-li nasycení, produkce hormonu zvaného ghrelin je minimální, jakmile je ale náš žaludek prázdný a glukózy v krvi ubývá, produkce ghrelinu, jemuž se také přezdívá hormon hladu, stoupá. Dle výzkumu odborníků z University of Washington v Seattlu drží ghrelin na uzdě nejlépe bílkoviny, a to co do intenzity, tak i do délky času. „Bílkoviny ve stravě mají největší vliv na snižování hladiny ghrelinu v těle a tím na pocit nasycení," uvádí se na oficiálním webu ministerstva zemědělství Bezpečnost potravin v ČR. Je tedy zjevné, že přísloví o lásce, která prochází žaludkem, je nejen pravdivé, ale i mnohovrstevnaté. Pakliže budeme sytí, ideálně zdravě sytí, budeme tím určitým způsobem prospívat nejen našemu tělu, ale i našim vztahům.