Netradiční Valentýn: 11 zemí, kde se slaví tak trochu jinak

Valentýn v Norsku

Valentýnské oslavy v Norsku jsou jednou velkou hrou. Její smysl spočívá v tom, že muži skládají ženám krásné, ale vtipné veršované básně a darují jim je v podobě valentýnského přání. Valentýnky jsou anonymní, ale vždy v nich musí být malá nápověda, aby obdarovaná mohla rozluštit, kdo jí verše složil. Pokud daná slečna do Velikonoc zjistí, od koho Valentýnku dostala, pak jako odměnu získá vajíčko a možná i sladký polibek od jejího ctitele. V případě, že hádanku nerozluští, prozradí svoji identitu její obdivovatel sám a vajíčko dostane on. Zda získá také srdce své milované, to musí teprve zjistit.

Vyřezávaná láska ve Walesu

Velšané slaví den zamilovaných už 25. ledna. Jedná se o den svaté Dwynwen, která byla velšskou princeznou ve 4. století. Ona sama neměla v lásce štěstí, proto se stala jeptiškou a modlila se za všechny zamilované. Oslavy jsou podobné jako u nás – zamilovaní si dávají dárečky a tráví spolu čas plný romantiky.

Zajímavé jsou ale speciální vyřezávané dřevěné lžíce, které muži dávají ženám. Jedná se o dávnou tradici velšských námořníků, kteří byli od svých žen dlouho odloučení, a proto jim na důkaz své lásky vyřezávali velice osobní dřevěné lžíce plné zamilovaných symbolů. Cílem bylo také otcům svých lásek ukázat, že daný muž umí vyřezávat, a dokáže se tedy postarat o svou rodinu. Dnes se lžíce prodávají např. jako šperky či dekorativní prvky.

Den přátelství v Estonsku

Smysl Valentýna je v Estonsku mnohem hlubší. Není to jen svátek plný romantiky, vášně a lásky ke svému protějšku. V Estonsku je Valentýn svátkem všech přátel. Lidé zde myslí na své přátele a na lidi, kteří jsou jim blízcí. Na důkaz přátelství a porozumění si dávají drobné dárečky a posílají si přání, pohlednice, SMS či emaily.