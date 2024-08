Jak se rozvést slušně? Neživte v sobě vztek a dodržujte úmluvy

Část 1 / 4



Svět tím nekončí Láska vyprchala, nemáme si už co říct, objevil se někdo jiný, atraktivnější, neklape to v ložnici, prostě z nějakého důvodu naše manželství dál nefunguje. A tak jsme se rozhodli, že ho ukončíme. Dá se to zvládnout se ctí a s co nejmenšími ztrátami? Dá, ale chce to snahu obou zúčastněných. A obzvláště, jsou-li ve hře děti. Pokud se obáváte, že to nezvládnete, vždycky máte možnost obrátit se na psychologa nebo právníka-mediátora. Dokážou vás ze situací, které vypadají bezvýchodně a patově, vyvést. Americká terapeutka Katherine Woodward Thomas, která o vztazích a jejich rozpadu píše odbornou literaturu, připomíná, že rozvodem svět nekončí. Knížku jsem přečetla jedním dechem, proto mi dovolte, abych se s vámi o její rady podělila. O čem všem mluvíte s partnerem? Otestujte se, zda je váš vztah v pořádku

Pokračování 2 / 4 Zapomeňte na křivdy Když vám partner řekne, že se chce rozvést, dostaví se pocit, že už nechcete žít. To je ale pěkná blbost, která vás časem přejde. Život rozvodem nekončí, jen začíná jeho nová (a občas i lepší) etapa. A do ní vstupujete zkušenější a zralejší. Berte to jako velké a významné plus! Mějte se ráda a zvedněte si sebevědomí: Jak posílit sebelásku? Jasně, že to bolí. Ale ono to přebolí. V těle se vám odehrávají chemické reakce, které mají svá pravidla a posloupnosti. A ty odezní, vám se uleví a možná na rozchodu, potažmo rozvodu, začnete nacházet i světlé stránky. Dokud v sobě budete živit vztek a nenávist, budete se chtít hádat a obviňovat, nehnete se z místa. Myslete si o něm, že je zmetek, zrádce a prevít, ale neživte to v sobě. Najít nadhled je těžké, ale jde to.

Pokračování 3 / 4 Mluvte, až vychladnete Pokud máte strach, že se neudržíte a pošlete svého ex do háje na první dobrou, tak s ním raději nemluvte, dokud nevychladnete. Komunikujte elektronicky – na základních věcech týkajících se dětí a organizačních záležitostech se tak dá dohodnout celkem bez problémů. A asi vám nebouchnou saze tak snadno jako při osobním kontaktu. Když něco budete psát, ještě jednou před odesláním si text po sobě přečtěte. Na druhý pohled vypadá leckdy všechno trochu jinak.

Pokračování 4 / 4 Dodržujte úmluvy Je to těžké, ale snažte se: Nedělejte si naschvály a zejména do nich netahejte děti. Jinak si to budou pamatovat celý život a vy budete mít velké štěstí, pokud vám jednou dokážou odpustit, že jste si z nich s manželem dělali nástroje k boji. 5 manželských očekávání, která mohou zničit váš vztah Co řeknete a slíbíte, to dodržte. Určitě nebude jednoduché skousnout například novou manželovu partnerku (zvlášť když je o hodně mladší než vy), ale zkuste se na ni dívat jako na někoho, kdo bude v kontaktu s vašimi dětmi, a tím pádem na ně bude mít určitý vliv. Nikdo po vás nechce, abyste si s ní padala okolo krku, to vůbec ne, ale korektní vztahy přispějí ke klidu všech zúčastněných… A víte, co je na tom všem nejkrásnější? Ta chvíle, kdy se na sebe budete moct podívat do zrcadla a říct si: „Jsem z toho venku a se ctí. Neudělala jsem nic, za co bych se měla stydět, a jsem nový, silnější a možná i lepší člověk.“ Užíváte si tajný románek? Na toto si dejte pozor, abyste nevěru utajila