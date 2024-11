Zatímco venkovní rostliny upadají do ospalého vegetačního klidu, ty domácí čeká zatěžkávací zkouška. Přetopené domácnosti v kombinaci s přílišnou starostlivostí je můžou stát život.

Pokud máte pocit, že vytopená domácnost je pro interiérové rostliny, jejichž domovinou jsou většinou tropy a subtropy, to pravé ořechové, moc se pletete. Teplo tam sice mají, ale rozhodně ne krátké dny, dlouhé noci a minimum sluníčka. I když jsou doma, zima na ně doléhá. Zkuste k tomu připočítat nějakou tu chybku při pěstování a vaše oblíbená pokojovka snadno skončí v popelnici. Ale nebojte se, největší prohřešky spolu probereme, aby se vám to nestalo. Topná sezona s sebou přináší změnu klimatu v bytě. Neřízený příval teplého a suchého vzduchu je pro rostlinu rizikový. Poznáte to podle okrajového zasychání, žloutnutí, chřadnutí a opadávání listů.

Hlídejte vzdušnou vlhkost

V bytě se změní i vzdušná vlhkost, která někdy klesne i pod čtyřicet procent. Dobrým pomocníkem při sledování změn je malá meteostanice, která kromě venkovní a vnitřní teploty dokáže sledovat i vlhkost. Při jejím zvyšování vám pomohou například nejrůznější odpařovače, které se dávají přímo na radiátory. Nejrychlejší řešení je dát na radiátor vlhký ručník.

Pravidla přežití

1. Nepřelévejte

Zimní zálivka je úplně jiná než ta během letní sezony. Většinou stačí zalévat jednou týdně a před dalším přísunem vody raději zkontrolujte, jestli je substrát suchý do hloubky. Používejte odraženou vodu. Spousta lidí dělá tu chybu, že čím víc jim rostlina chřadne, tím víc ji zalévají, a tak ji zahubí definitivně. Často stačí místo konvičky jen naplněný rozprašovač, kterým dodáte dostatečnou vlhkost.

Kdo si se zálivkou neví rady, může zkusit samozavlažovací květináč, který to obstará za vás.

2. Hlídejte průvan

Umístit správně květiny v zimě není právě jednoduché. Potřebují být co nejblíž světlu, aby neopadávaly, ale zase na ně nesmí táhnout. U starších nebo špatně těsnících oken je to trochu schizofrenní. Při větrání stačí chvilka nepozornosti a oblíbená pokojovka dostane mrazivou „facku“, ze které se nevzpamatuje. Takže nejlepší je květiny před každým větráním odstavit na chráněné místo.

3. Ochlazujte

Většina hrnkovek si více libuje při nižších teplotách, tak kolem 18 až 20 °C. Ale takové klima je v moderních vytápěných domácnostech málo. Tak si alespoň dejte pozor a nedávejte květiny přímo ke zdrojům tepla. Jak poznáte, že je něco špatně? Listy začnou hnědnout a sesychat a květy rychle odkvetou. Když si chcete květy naplno užít, vyplatí se s nimi zacházet podobně jako s řezanými ve váze. Dejte je alespoň na noc na chladnější místo, třeba do chodby. Jen orchidejím se v teple daří nejlépe a nemají rády stěhování.

4. Pozor na škůdce

I v zimě je potřeba interiérové rostliny pravidelně a pečlivě kontrolovat, protože mšice, molice, puklice, třásněnky ani svilušky si pohov nedávají. Jakmile je uvidíte, je potřeba okamžitě zakročit. Jako první poslouží domácí výluh z tabáku, cibule nebo česneku, které nastříkáte na otřenou, případně osprchovanou rostlinu. Když nezaberou, raději vsaďte na nějaký prověřený chemický prostředek. Jen dejte pozor na to, že hodně z nich se nesmí používat v ložnicích. Takže zákrok udělejte třeba na chodbě. Nejlepší prevencí je dokonale zkontrolovat všechny nově přinášené květiny.

5. Pryč od jablek

Pokud si rádi v zimě vystavujete doma zralé ovoce v košíčku nebo dekorativní misce, nikdy je nenechte stát v blízkosti rostlin, které právě kvetou. Dekoračně by jim to vedle sebe asi slušelo, ale především zralá jablíčka uvolňují etylen, který výrazně urychluje odkvétání.

6. Převoz naplánujte

Kupujete pro sebe nebo své blízké pokojové květiny i v zimních měsících? Tak pozor na to, jak je povezete domů. Při odchodu z květinářství mohou utrpět teplotní šok, který může přivodit ztrátu listů. To hrozí především i oblíbeným vánočním hvězdám. Důležité je rostliny před cestou pořádně zabalit. Rostliny, které stály u vchodu, raději nekupujte.

7. Přisvěcujte

Změna světelných podmínek se promítne i doma. Místa, která byla přes léto relativně dobře osluněná, se tak často stávají stinnými. Nedostatek světla se projeví vytahováním a slábnutím rostlin, které navíc žloutnou. Proto se v zimě květiny většinou stavějí na okna. Takové místo jim pomůže lépe se vyrovnat se špatnými světelnými podmínkami. Ale pro některé je to i tak málo, a tak je dobré jim přisvěcovat. Pomůže zářivka, která na ně bude svítit z výšky 40 až 70 cm asi 12 hodin denně.

Rostlinám krátkého dne, jako je třeba brambořík, které ještě nemají nasazena květní poupata, nikdy nepřisvěcujte! Nedočkali byste se květů.

"Článek vyšel v časopise Blesk hobby 10/2014"

Text: Martina Tomková