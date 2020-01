Jak se točil seriál Marie Terezie: Podívejte se na fotky z natáčení!

Seriál o Marii Terezii, panovnici, která dokázala skloubit rodinu i práci, nadchnul televizní diváky. Jak se točil koprodukční seriál?

Nevěra, nedostatek peněz a válka

I když Habsburkové nejsou v Česku dodnes vnímáni jako naši panovníci, ale cizí, kterých jsme se dokázali zbavit až v roce 1918, Marie Terezie si získala srdce diváků a stala se hitem televizních obrazovek. Možná i díky tomu, že autoři pojali příběh panovnice, od jejíž smrti letos uplyne 240 let, jako story normální ženy, která rodí jedno dítě za druhým, prochází bouřlivým vztahem se svým manželem včetně oboustranných nevěr, bojuje s nedostatkem peněz a snaží se skloubit práci s rodinou. Co na tom, že nepracuje někde na statku, ale má na starosti středoevropskou monarchii a vede válku s Pruskem. To je nakonec taky jenom práce.

Seriál vznikl v koprodukci české televize s rakouskou ORF, slovenskou RTVS a maďarskou MTVA. Řadu scén filmaři natočili jen částečně v reálu a dotvořili je až posléze ve studiu.

Marie Terezie stříhá ušima

I když čtvrtý díl minisérie běžel v televizi teprve v neděli 5. ledna, diváci už si stačili všimnout drobných nepřesností: například korunovace v Praze dříve než smrt mladší sestry, či příliš brzký skon barona Trencka oproti realitě. Stejně tak matka vladařky, kterou hraje Zuzana Stivínová, vypadá v druhých dvou dílech o hodně lépe a mladší než v předchozích dílech. Diváky také pobavil fakt, že herečka Stefanie Reinspergerová (31), která hraje Marii Terezii, legračně stříhá ušima.