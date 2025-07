Strčte hlavu do mrazáku: 11 tipů na ochlazení

V první řadě myslete na to, že je potřeba dostatečně pít. Ideálně dříve, než se ohlásí žízeň. Ta je vlastně až poplašným signálem, že se tělu nedostává tekutin. Myslete také na to, že senioři mají pocit žízně ještě zeslabený. Ideální je voda, tu můžete ochutit bylinkami nebo ovocem, vlažné čaje, všechno nejlépe bez cukru. Čím si ještě můžete ve vedru pomoct?

Studený obklad

Ne vždycky můžete skočit do studené vody nebo se osprchovat. Pokud se například potřebujete ochladit v horké místnosti, dejte si mokré studené obklady na místa, kde cítíte tep. Například na zápěstí, na spánky nebo na zátylek.

Jezte chladivé potraviny

Opatrně s výběrem toho, co jíte, tělesnou teplotu přirozeně zvyšují také česnek, pepř, zázvor, ale třeba i kokosové mléko. Tyhle potraviny tedy raději v horkých dnech omezte. Dopřávejte si naopak ta jídla, která obsahují hodně vody: meloun, ledový salát, okurky nebo ananas.

Úplně zatemněte

I přes den nechte zatažené rolety, závěsy či žaluzie, ať se ložnice sluncem nevytápí. Nezapomeňte na to, když odcházíte do práce, i když to venku na slunce nevypadá. Zabráníte tak prohřátému bytu a vysoké teplotě v něm. Použijte reflexní fólie na okna, které odrážejí sluneční záření.

Přes den nevařte

Pokud to jde, zkuste čas kolem poledne a brzkého odpoledne věnovat méně náročným činnostem. Pokud musíte vařit, udělejte to až večer. Další den si jídlo jen rychle ohřejte, nebo si naplánujte studenou večeři.

Vytvořte průvan

Otevřete okna na opačných stranách bytu, aby se vytvořil průvan a zajistil lepší cirkulaci vzduchu.

Tichý větrák

Kdo má doma klimatizaci, vyhrál, ale podobně efektivní může být, když před tichý větrák umístíte něco mraženého. Třeba misku plnou ledu, ale může to být i balení mraženého hrášku. Skvěle také funguje, když do okna umístíte textilii namočenou v ledové vodě.

Změňte směr

Pokud máte stropní větráky, nastavte je tak, aby se otáčely proti směru hodinových ručiček. Vytváří to chladivý efekt. Stolní a stojací větráky nasměrujte tak, aby foukaly vzduch do místnosti nebo na místa, kde trávíte nejvíce času.

Spaní ve vedru

Budíte se zpocená, během noci otevíráte okno a přejete si nejen čerstvý vzduch, ale i trochu chladu? Čím se osvěžit, abyste se aspoň trochu vyspala?

Zahalte se

Mnoho lidí věří, že není nic lepšího, než spát za horkých dní nahý, ale není to pravda. Na nahém těle zůstává nepříjemný pot. Radši spěte v tričku a spodním prádle s co největším obsahem bavlny. Ta bude pot pohlcovat.

Sobecky sami

Ve dvou se to lépe táhne, ale ve vedru dvě těla vyprodukují dvojnásobek tepla. Žádné tulení, naopak si udržujte odstup. Dohnat to můžete přes den nebo při chladnější noci.

Jen povlečení

Měkoučká peřina je samozřejmě příjemná věc, ale teď je čas spíš jen na samotné povlečení. Zvolte tenké, chladné, bavlněné, do něhož se i dobře odsaje pot, který vás v noci budí.

Mokré především

Asi nebude dobrý nápad povlečení polít vodou, ale trochu studené vody pomůže snížit teplotu. Radikálnější řešení je povlečení strčit na pár minut do mrazáku. Pro usnutí jsou důležité první chvíle, při spaní už vedro tolik nevnímáte.

