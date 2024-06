Horoskop podle indické astrologie: Jací jste v milostných vztazích?

Část 1 / 27



24. 1.–5. 2., Shravan, opice Zástupci tohoto znamení mají velké problémy, když chtějí vyjádřit své skutečné pocity. Jsou vtipní a okouzlující. Jsou schopní láskyplných citů, ale občas potřebují strávit nějakou dobu o samotě. Není to ale o tom, že nejsou schopni milovat a být citliví. Jak moc se můžu před druhým přetvařovat, když se mi tak děsně líbí? Podívejte se na video: Ne všichni jsou schopni vážného vztahu. Většinou ho vnímají jen jako zábavu, a to včetně sexu. Pokud chápou, že s partnerem nebudou šťastnější než sami se sebou, rychle si najdou náhradu.

6. 2.–18. 2., Dhanista, lvice Tito oslňující atraktivní lidé se ženou stále dopředu. Pokud pro ně a jejich záměry budete mít pochopení, zůstanou k vám otevření. Mají velké nároky na svého partnera, ale na druhou stranu vždycky budou plnit své povinnosti vůči němu. Budou z těch věrných partnerů, kteří splní každé očekávání, pokud si dotyčná získá jejich srdce. Neskrývají své touhy, ale jsou schopni je ovládat.

19. 2.–3.3., Shatabhishak, jezdci Ve vztazích se chovají nevyzpytatelně. Potřebují klasický stálý vztah, ale s nádechem originality. A ta jim zároveň přináší jak vzrušení, tak strach. Navenek působí jako poměrně konzervativní, těžkopádní lidé, ale nenechte se zmást. Uvnitř těchto lidí dřímají často spalující touhy, sny o drsném sexu… Jenže nikdy, opravdu nikdy v téhle záležitosti nepřevezmou iniciativu. Nechtějí to totiž přiznat ani sami sobě, bojí se, že by se na jejich hlavu snesly jen problémy. A tak nejsou nikdy spokojení, protože nejsou schopni partnerovi bezvýhradně důvěřovat.

4. 3.–16. 3., Purva Bhadra, lev Pokud se zamilují, jsou tito živí, dynamičtí, velkorysí a velmi sexy lidé ochotni dát partnerovi obrovské množství energie, síly, emocí. Platí to nejen o romantických vztazích, ale i o rodině a přátelích. Nebojí se zklamání. Mají sklon vidět vztah s partnerem a život vůbec jen v těch nejlepších barvách. Mají důvěru v sebe a svůj úspěch u opačného pohlaví, a tak jsou občas dost nároční. Jsou velice atraktivní, ale než milovaný partner splní všechny jejich požadavky, může ho to stát dost úsilí.

17. 3.–30. 3., Uttar Bhadra, kráva V povaze těchto snivých a citlivých lidí se snoubí emoce a aktivita. Nejenže o ideálním vztahu sní, ale aktivně za pomoci partnera budou vytvářet svůj vlastní. Pokud zůstanou sami, poučí se ze životních lekcí a klidně vydrží i bez lásky a sexu. Někteří jsou opatrní a jemní, ale většina z nich ví, co je to asketismus, a umí být také arogantní. Ve vztahu jsou pro ně důležitější duchovní hodnoty než vášeň. Ve světle bohatých duševních zážitků jsou pak schopni spokojit se i s minimem sexu, dokonce zvládnou i celibát.

31. 3.–12. 4., Revati, slon Jsou připraveni rozpustit se ve svých blízkých, obětovat se pro ně, stát v pozadí, jen aby oni vynikli. A to je nebezpečné i pro ně, protože tak rychle a lehce můžou ztratit sami sebe. Ideální vztahy pro tyto lidi budou ty založené na důvěře a okořeněné romantikou. Lidé narození v tuto dobu by se měli snažit, aby nepodlehli kouzlu sobeckých a necitlivých partnerů. Chcete-li získat jejich duši, snažte se srdcem pochopit zvláštnosti jejich vnitřního vesmíru. Pokud svazek nebude plný hlubokých citů, tito lidé ho nebudou udržovat jen kvůli sexu. A také – vnitřní nejistota je často vede k žárlivosti a nedůvěře v partnera. Pochybnosti pak paralyzují jejich vůli a mysl.

13. 4.–27. 4., Aswini, jezdec V lásce se téměř nedají zkrotit. Jako životního partnera hledají někoho, kdo by je mohl pochopit, měl smysl pro dobrodružství. Také potřebují, aby jejich partneři měli bohatý vnitřní svět. Nechtějí, aby jim partner dělal satelit, který okolo nich bude neustále rotovat a nikdy je nenechá o samotě. Chtějí být trochu nezávislí – a pak – sami nejsou schopni vztah vybudovat. Jsou smyslní a vášniví, jejich láska je prostě nádherná. V Indii mají tito lidé pověst opravdu neúnavných milenců.

28. 4.–11. 5., Bharani, slon V Indii je slon symbolem smyslnosti, lidé narození pod jeho ochranou jsou fanoušci luxusu. Dobře se vyznají v módě, kráse, vůni, vědí hodně o svádění, tělesných rozkoších a dobrém jídle. Jsou nohama pevně na zemi, stačí jim vztahy, které se vyznačují silou vazeb, a také mají rádi intenzivní sexuální život. Jsou rádi vlastníky čehokoli, tak chtějí mít pod kontrolou i vztah. Pokud budou mít to štěstí a potkají někoho s podobnými ideály, jejich vztah bude velmi pevný a lehké vzájemné soupeření ho jen posílí.

12. 5. 25. 5., Krittika, ovce Jsou to smyslní a vášniví lidé, kteří chtějí být dobývaní. Proč? Mají prostě strach sami dobývat. Nedávají najevo své city, pokud jim protějšek jasně nedal najevo ty svoje. Ve všech oblastech života sice usilují o vedení, ale ve vztazích budí dojem pasivních osob. Když přijde na sex, jsou méně aktivní, než byste očekávali. Nicméně i tak jsou to velmi vášniví a smyslní lidé.

26. 5.–8. 6., Rohini, had Sní o lásce na celý život. Ale musí pro ně být víc než partner, potřebují cítit obdiv. Pokud je tímto zrozencem žena, je pro ni takřka nemožné žít s mužem, s nímž si nebude rozumět z hlediska intelektu. Tihle lidé obtížně budují vztah s opačným pohlavím, protože jsou arogantní. Také se bojí emocí, mají strach, že by je celé zahltily. Nikdy neudělají první krok v intimním životě, čekají na něj od svých protějšků. Jsou schopni ovládat své sexuální touhy. Jací jsou, poznají jen ti, komu se podaří rozpustit jejich vnitřní led a probudit v nich vášeň.

9. 6.–21. 6., Mrigasira, had Jsou oblíbení u opačného pohlaví, ale nezkoušejte je kontrolovat. Jsou žárliví, snadno se v nich vznítí vášeň a jsou pak zapleteni do svých pocitů, takže účast v milostném trojúhelníku je pro ně naprosto zničující. Sní o věrném partnerovi pro celý život. Sami se dají druhému celým svým srdcem a bez zábran. Jenže tyhle city většinou zůstávají neuspokojené, i když je třeba sexuální život s partnerem úplně v pořádku. A tak z něj radši odejdou a hledají jiného. Chtějí totiž, aby jejich vztah byl dokonalý, jenže ono to moc dobře nejde. Přesto tihle lidé od vás potřebují první signál, že se vám líbí, aby mohli jít „do akce".

21. 6.–5. 7., Ardra, pes V lásce jsou loajální a něžní, jejich touhy často přerůstají do divokých vášní – a to je také častá příčina jejich problémů. Mají tendenci dávat hodně, někdy příliš mnoho. Milují cestu lemovanou přeludy, oběťmi a zklamáními. Mění se jako na obrtlíku, bez příčiny, a z minuty na minutu tak můžou zničit jinak skvělý vztah. Na druhé straně právě proto jsou jejich blízcí z nich často velmi zklamaní. Tihle lidé potřebují jemného a starostlivého partnera, který by chválil jejich nápady a činy. Pak to budou laskaví, pečliví milenci poskytující velkorysou podporu. Nicméně s věrností tito lidé budou mít trochu problém. Jejich vysoké nároky totiž málokdo splní a oni budou hledat dál a dál. Sexualita pro ně není nic zakázaného, a když potkají někoho fyzicky atraktivního, dají mu to najevo. Lidé jsou to mimořádně něžní a o partnera umí pečovat. Mají ale tendenci do vztahu investovat hodně vášně i duševní energie. Ženy narozené v této době by si měly dát pozor, aby muže nekontaktovaly jako první.

6. 7.–19. 7, Punarvasu, kočka Lidé se v tomto období rodí jemní a ostatním prospěšní. Nedostatek jasných cílů tyhle lidi bude znejišťovat. Je pro ně nesmírně důležité někam patřit, do rodiny, skupiny, klanu. Potřebují být mezi lidmi. Vypadají tak zasněně, že máme tendenci kontrolovat jejich zdravý rozum. Ale to tihle nezávislí lidé vůbec nemají rádi, a pokud je budete chtít kontrolovat, se zlou se potážete. Neochotně v milostných vztazích odkrývají své přání a touhy. Působí dojmem hrdých lidí, kteří stále čekají, že ten první krok udělá někdo jiný než oni sami. Sami protějškům vysílají jen nenápadné, sotva znatelné signály, že jsou připraveni v intimitách pokročit někam dál. Pokud takového partnera máte, snažte se tyhle subtilní zprávy včas zachytit.

20. 7.–1. 8., Pusya, beran V romantických vztazích se budou snažit zachovat svou nezávislost a budou působit plaše a tajnůstkářsky. Aby se vztah vydařil, měl by mít jejich partner stejné vlastnosti. Lidé narození v tomto období jsou nároční a skromní zároveň. Jsou zdrženliví, a tak je z nich velmi těžké vydolovat nějaké city, natož se k nim dostat co nejblíže. Je třeba je chápat na první dobrou. Svazky, v nichž je narozený jen jeden ve znamení Pusya, dlouho nevydrží. Chcete-li s ním přece jen žít, buďte klidní, ale v žádném případě monotónní. Nikdy jim také nezavdávejte příčinu k žárlivosti, abyste se nestali obětí jejich hněvu. Největší potěšení je pro ně milování. Pokud tu nejsou žádné překážky, budou tito lidé rádi aktivní. Milují stimulovat a vzrušovat svého partnera.

2. 8.–15. 8., Ashlesha, kocour Extrémní nezávislost a klidný rodinný život nejdou dohromady. Rádi svádějí opačné pohlaví a mají okolo sebe pořád hodně fanoušků. Jen ten hlavní druhý člověk jim v životě často chybí. Mají strach z úplného propojení s druhým a vyžadují při něm hlubokou intimitu. Tihle soběstační lidé sní o protějšku, pro který by byli středobodem světa. Pokud to tak bude, budou to jemní, smyslní a neuvěřitelně loajální partneři. V sexu rádi dělají jen to, co je atraktivní zrovna pro ně. Jinak jsou agresivní. Jsou samotáři nebo egoisté, dávají přednost tomu jít si svou vlastní cestou. A pokud se to někomu nelíbí, jejich problém to není.

16. 8.–29. 8., Magha, krysa Při hledání vhodného partnera si dáv

Pokračování 17 / 27 30. 8.–12. 9., Pruva Phalguni, krysa Hlavní je pro ně rodinná pohoda a nejdůležitějšími lidmi v jejich životech jsou jejich děti. Jsou pro ně důležité stabilní, silné vazby a společné cíle. A jsou pro ně ochotni hodně obětovat. Do milostných dobrodružství se vrhají po hlavě už v mladém věku. Postel je pro tyto lidi místem hádek, ale i vášnivých usmiřování.

Pokračování 18 / 27 13. 9.–25. 9., Uttara Phalguni, býk Potřebují mít život uspořádaný, podporu a pravidelný režim. Stojí pevně na zemi a sní o trvalém vztahu a spolehlivém partnerovi, velké rodině. Poskytnou vám spíše pohodlí lásky než bezbřehou slepou vášeň. Do rodiny se můžou hrnout jen proto, že je to pro ně pohodlnější – a vlastně jednoduché. Nicméně bez partnera si tito lidé nedovedou život představit. Tito laskaví a štědří lidé tak touží po spravedlnosti a dokonalosti, že se díky tomu sami dostávají často do komplikovaných situací. Pokud takový člověk ztratil zájem o svého partnera, zmizí mu smysl jeho života. Nebuďte pro něj ale snadnou kořistí – oni chtějí takové, které si uloví sami, a aby to nebylo úplně jednoduché.

Pokračování 19 / 27 26. 9.–9. 10., Hasta, buvol Jejich vztahy jsou nestabilní a velmi různorodé. Emocionální nejistota jim brání najít si partnera schopného je povzbudit a podporovat. Jsou smyslní a milují živočišná potěšení. Sex je nezbytný akt k udržení rovnováhy v životě. V lásce jsou schopni dělat nezištně spoustu věcí a být hodně štědří. Nechte jim ale jejich nezávislost, jinak je rychle ztratíte.

Pokračování 20 / 27 10. 10.–22. 10., Citra, tygřice Je pro ně nesmírně důležité, aby měli s partnerem úplnou sexuální harmonii. V téhle oblasti prostě nemůžou dělat kompromisy, mají totiž nezkrotný sexuální apetit. Svého partnera se budou snažit ovládnout, až zotročit. Pokud se to bude někdo snažit udělat tomuto zrozenci, raději se rozejde a bude sám než ve vztahu. Pokud o partnera ztratí zájem, bude se chovat lhostejně, necitlivě a někdy i násilně.

Pokračování 21 / 27 23. 10.–5. 11., Swati, Buvol Nejdůležitější pro zrozence této doby je vytvořit rodinu. Hledají upřímně a vroucně za tímhle účelem partnera. Většinou velmi těžce. Seriózních a spolehlivých lidí není mnoho. Mají tendenci stavět si svůj protějšek na piedestal a jsou pak zklamaní, když na něm objeví nějakou tu chybičku. Mají velmi smyslnou povahu a milují sex. Tělesné potěšení pro ně není účel, chtějí i lásku. Sexualitu raději schovávají, odhalí ji až přímo při intimním kontaktu. Dlouho čekají na příležitost a obvykle nejsou těmi, kdo by jako první vyvinuli nějakou iniciativu.

Pokračování 22 / 27 6. 11.–18. 11., Visakha, Tygr V lásce se chovají zvláštně. Jsou schopni pro nové dobrodružství opustit i vážnou známost. Jsou nevěrní, nestálí a věčně nespokojení a své partnery často střídají. Na druhou stranu se snaží najít protějšek, s nímž by mohli prožívat všechna dobrodružství. Pokud se to dlouho nedaří, v některých extrémech si nakonec tito lidé mohou zvolit až celibát. Jsou vždycky plní sexuální energie, pořád mají hlad po nových zážitcích. Proto potřebují temperamentního partnera, který tyhle jejich potřeby bude schopen naplnit a uspokojit.

Pokračování 23 / 27 19. 11.–1. 12., Anuradha, jelen Ve vztazích se projevují jako opravdoví idealisté, kteří hledají absolutno. Pokud se rozhodli milovat, všechno ostatní okamžitě pro ně ustoupí do pozadí. Ve vztahu to s nimi není jednoduché, protože mají pořád pocit, že ta pravá láska na ně pořád ještě čeká a že to, co mají, ještě není ono. Zahýbat vám nebude, za to mu sexuální uspokojení stát nebude, i když v intimním životě vidí velkou důležitost pro život. Potěšení ze sexu má totiž jen v případě, když cítí, že je opravdu milován. Tihle lidé by se neměli zabývat ani budoucností, ani minulostí. Měli by se naučit žít v přítomnosti.

Pokračování 24 / 27 2. 12.–14. 12., Jyestha, jelen Pokud se zamilují, přemůžou je city. Jsou žárliví a sobečtí, takže vztah s nimi je mimořádně složitý. V dlouhodobém vztahu vydržíte s takovými lidmi jen s velkými obtížemi, protože rychlost, jak vám projevují lásku a vzápětí lhostejnost, je překvapující, nepříjemná – a taky velmi zničující. Pokud se vás budou snažit získat, nemilosrdně zbourají všechny překážky, které jim budou stát v cestě, ať jsou jakékoli. Jsou smyslní, tak, až to někdy může působit jako šílenství. Buďte proto opatrní v aktivním vzbuzování emocí v těchto lidech, může to totiž být pro váš vztah až destruktivní. Jejich sexuální apetit je tak velký, že je dost nepravděpodobné, že vám dokážou být dlouhou dobu věrní.

Pokračování 25 / 27 15. 12.–27. 12., Mula, pes Co se týká milostných vztahů, je tu velká smyslnost, sexualita, vášeň. Jsou to idealisté, chtějí dobrodružství, a zároveň z nich mají strach. Jejich sexualita je pro ně někdy tou největší překážkou. Jsou proměnliví, nespolehliví. I když jsou nerozhodní, velmi rádi experimentují. Při svém jednání balancují na pokraji toho, že poruší obecně uznávané normy – a moc se jim tenhle přístup líbí. Dlouhodobé vztahy jsou pro ně přijatelné jen tehdy, pokud partner nebude vyžadovat absolutní dodržování pravidel. A tak tihle lidé většinou nezůstávají celý život jen v jednom svazku.

Pokračování 26 / 27 28. 12.–10. 1., Purva asádhu, opice Potřebují znát své partnery a mít s nimi láskyplný vztah. Jsou monogamní, věrní, vážní, drží se tradičních hodnot, co se soukromého života týká. Pokud vám přísahají věrnost, činí tak zcela upřímně. S takovým člověkem může váš vztah trvat opravdu až do smrti… tedy pokud nebudete vyžadovat nějaké změny, to tito zrozenci nemají příliš rádi. Jsou to neúnavní milenci s bohatou fantazií. Není pro ně těžké najít řeč s opačným pohlavím. Čas, který stráví s vámi v posteli, pro ně bude obrovským potěšením.

Pokračování 27 / 27 11. 1.–23. 1. Uttar asadhu, lasička Dosáhnout harmonie s ostatními je pro ně dost těžké. Jejich touhy jsou konfliktní a někdy mají problém jim porozumět i oni sami. Mají vlastní pravidla pro život, podle kterých žijí. Aby mohli pochopit svou vlastní výlučnost a originalitu, potřebují svobodu. Pokud tedy máte vedle sebe takového partnera, budete muset akceptovat jeho nezávislost a touhu být tu a tam o samotě, a také jeho vysoké duchovní potřeby. Nebudete to mít jednoduché. V tradičním uspořádání rodiny nebudou tito lidé pravděpodobně šťastní. V intimním životě se jedná o opravdové vizionáře, kteří jsou schopni naplnit i ty touhy, o nichž ani nevíte, že je máte. Na zádech, či na břiše: Co o vaší povaze říká poloha, ve které spíte?