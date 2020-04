Jak se váš partner chová po sexu? Tímhle muži dokážou ženy vytočit!

Ženy orgasmus nabíjí, ale muži jsou mnohdy vyčerpaní a to, že hned usnou, si můžeme vykládat všelijak. Podle toho, o jaký druh vztahu jde, také očekáváme něco jiného. Jsou tedy pravidla chování, která by se po sexu měla dodržovat, a co můžeme ještě tolerovat a co už ne?

Co ženy vnímají a mužům nevadí? "Já v podstatě chápu, že pro mého přítele je sex zcela jiným zážitkem než pro mě," tvrdí čtenářka Magda. "Byla bych ochotná i respektovat to, že se po něm cítí tak unavený, že se chce prospat. Ale když se odvalí a usne okamžitě po vyvrcholení, cítím se jako kus masa, který použil jen pro své uspokojení. Určitě bych uvítala, kdyby si se mnou po sexu alespoň chvíli povídal nebo se přitulil." Připadá vám to povědomé? Pro ženy je velmi důležitá emocionální stránka, kterou vnímají jako nedílnou součást milostného aktu. Ale muži chápou sex především jako fyziologickou potřebu a emocím nepřikládají tak velký význam. Proč?

Usnout je pro muže přirozené Hlavním viníkem je příroda, která zařídila rozdílný přístup k sexu. Muž jako dobyvatel dostane to, co chce, a tím pro něho úloha ploditele končí. Koneckonců u většiny milostných pozic a technik je muž aktivnější a musí vyvinout větší sílu a více pohybu. Jeho vyvrcholení probíhá navíc naprosto odlišně než u ženy. Po ejakulaci se totiž uvolňuje sevření krevního řečiště, odplaví se zadržovaná krev, a tím opadne erekce. Během této fáze se do mužského těla vyplavuje hormon prolaktin, a právě on může za tělesnou únavu, kterou muž pociťuje. Že pak nemá muž náladu na milostné mazlení, je proto pochopitelné a fyziologicky zdůvodnitelné. Bohužel partnerka je však naladěna úplně jinak a má chuť na tělesnou blízkost, potřebu sdílet emocionální výlevy a ujišťovat se o vzájemných citech. Pokud se muž zařídí podle toho, jak mu velí jeho tělo, bere žena takové chování jako osobní urážku. A na vině jsou opět hormony, které u ženy fungují zcela opačně než u mužů. Zatímco muž po nějakou dobu po aktu není schopen milostného spojení, žena při pokračující stimulaci může dosáhnout dalších orgasmů.

Moc se mi to líbilo... Jako každá činnost i sex by měl být hodnocen nejlépe kladně. To platí jak pro ženy, tak i pro muže. Muž by měl alespoň v počátečních fázích vztahu odložit svůj spánek po sexu o pár minut, držet ženu za ruku a nestydět se prohodit několik citlivých slovíček. Ovšem něco v tom smyslu "bylo to s tebou moc hezké a mám tě rád", nikoliv plánovat, jaké to bude příště. "Nesnáším chlapy, kteří začnou okamžitě po sexu plánovat, kde bychom si to mohli rozdat příště a co vyzkoušíme. Mám vždycky pocit, že to nestálo za nic, a proto plánuje další kolo," rozčiluje se Mirka. Zatímco muž si myslí, že návrhem dalších hrátek ženě vlastně skládá kompliment a dává jí najevo, že se mu sex s ní líbil, ona to vnímá úplně jinak.

Co by si muži měli pamatovat? Rozdílnost sexuálního chování muže a ženy se dá velmi jednoduše korigovat. Muž by měl po sexu zapomenout na témata, jako jsou třeba tvar jejích ňader nebo použité sexuální techniky, a pokud už se odhodlá ke konverzaci, měl by chválit kreativitu, vášnivost, něžnost a fantazii partnerky. Ženy se totiž řídí předpokladem, že když jste spolu měli sex, měli byste po něm sdílet své pocity, emoce.