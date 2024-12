Zdravé a veselé Vánoce: 7 tipů, jak se vyhnout zdravotním problémům

Z jedné návštěvy na druhou, všude ochutnat salát, chlebíčky, proložit to panákem něčeho ostřejšího. Do toho experimenty s prskavkami… A tělo volá o pomoc.

Aby nedošlo k nejhoršímu, je třeba postupovat ve stylu všeho s mírou. To je základní heslo, na která byste měli v závěru roku pamatovat především. Tým lékařů z Nemocnice AGEL v Říčanech, který pro vás nachystal manuál první pomoci na typické zdravotní obtíže, ale skloňuje ještě jednu zásadní věc navíc. A tou je prevence.

Žlučníkový záchvat

Tohle bolestivé onemocnění většinou navazuje na dietní prohřešek. „Projevuje se svíravou bolestí v pravém podžebří. Na žlučníkový záchvat je nejlepší dieta, a to s přísným omezením tuků. Nebezpečí je při vycestování kamínku žlučovými cestami. Ty může kamínek ucpat a vznikne žloutenka. Nejhorší komplikací je zánět slinivky břišní, který se projeví trvalou nesnesitelnou, až šokující bolestí v nadbřišku. Pak pomůže jen lékař,“ říká MUDr. Kostlivá z Nemocnice AGEL Říčany.

Zkažený žaludek

Pokud máte bolesti břicha, případně se přidá průjem či zvracení a bolest se nestupňuje, může se jednat o běžnou nevolnost. Pomůže živočišné uhlí, analgetika, omezení potravy. „Zklidnění můžou přinést i některé potraviny – starší pečivo, piškoty, nemastný masový či zeleninový vývar. Je dobré popíjet černý čaj, neperlivou minerálku, vychlazenou colu bez bublinek,“ radí MUDr. Sabina Kostlivá, vedoucí chirurgických ambulancí. „Jestli ale obtíže neustoupí, bolest je stejná, nebo se stupňuje a obtíže nelze vysvětlit dietní chybou, obraťte se na svého praktického lékaře, v nočních hodinách pak na pohotovostní službu,“ doporučuje MUDr. Robin Strnad.

Kost v krku

Nejčastější důvod návštěvy pohotovosti na Štědrý den. „Prevencí je jíst pomalu a při jídle nemluvit. Pokud se přesto stane, že kost z ryby uvázne v krku, zkuste ji zajíst suchým chlebem. Když tato ‚babská rada‘ nebude fungovat a nepodaří se dostat kost z krku, nezbývá nic jiného než navštívit ORL pohotovost, kde ji vytáhnou,“ říká MUDr. Sabina Kostlivá.

Úraz oka

Nejčastěji bývá spojený s jiskrou prskavky, jehličím ze stromku či neodbornou manipulací s pyrotechnikou. „Poranit oko může i letící zátka láhve, jejíž rychlost bývá klidně až 90 km/h. Tady se nejvíc osvědčuje opatrnost – nemiřte na obličej. Při manipulaci se stromkem noste ochranné brýle, držte si odstup od prskavek a pyrotechniky. Pokud k poranění dojde, oko vypláchněte čistou vodou, roztokem na kontaktní čočky či umělými slzami. Snažte se ho nemnout. Při přetrvávání obtíží vyhledejte lékaře,“ má jasno MUDr. Kostlivá.

Popálená kůže

Může jít o drobné poranění, ale i o život ohrožující stav. „První pomocí je začít místo okamžitě chladit, a to nejlépe tekoucí vodou po dobu minimálně deseti minut, při přetrvávajících bolestech dalších deset minut, dokud bolest neustoupí. U dětí se chladí maximálně po dobu asi dvou minut. U velmi malých dětí se chlazení neprovádí kvůli možnému podchlazení. Také si svlékněte oděv – kromě přiškvařených částí oblečení – sundejte hodinky, šperky. Použijte šetrnou dezinfekci. Popálenou plochu je potřeba zakrýt prostředky, které zajistí vlhké prostředí,“ radí MUDr. Stanislav Černý z chirurgické ambulance Nemocnice AGEL Říčany.

Přemíra alkoholu

Bolest hlavy, kloubů, svalů, nevolnost, zimnice, motání hlavy… To jsou dozvuky propařených nocí. Nejhorší je, když se alkohol mixuje s energy drinky, to je podle lékařů hodně nebezpečný koktejl. „Konzument nepociťuje tak silně účinek alkoholu, protože kofein, taurin a další látky v energy drincích vstřebávání alkoholu urychlují. A vzhledem k jejich sladké chuti nejde alkohol tolik cítit,“ podotýká MUDr. Stanislav Černý a pokračuje: „Z kocoviny je nejlepší se vyspat, pít hodně vody, dát si trochu cukru, vitaminu B a C, sodíku a draslíku, dopřát si horký vývar, bylinný čaj s medem. A jít na na čerstvý vzduch.“

Otevřené rány

Přijdete k nim snadno. Při kuchání kapra, balení dárků, vaření… „Ale taky se můžete říznout o rozbitou sklenici, ozdobu, led či jiný ostrý předmět. Důležité je ránu vypláchnout, polít dezinfekcí a sterilně ovázat. Při významném krvácení je třeba ránu přikrýt a pevně stlačit, u končetin zvednout nad úroveň srdce. U větších a krvácejících ran je třeba ránu odborně ošetřit, případně zašít. To by mělo proběhnout do šesti hodin od poranění,“ zdůrazňuje MUDr. Sabina Kostlivá, vedoucí chirurgických ambulancí. Podobně postupujte u tržné rány způsobené pyrotechnikou. Postiženého buď co nejdříve dopravte do nemocnice, nebo volejte záchranku.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 12/23"

Text: Kateřina Pokorná