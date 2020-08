Jak se vyhnout rozchodu po dovolené? Pozor na očekávání a buďte i sama

I když se na ni celý rok těšíte, neznamená to, že vaše dovolená proběhne bez mráčku. Jedete-li na ni sama s partnerem, může naopak docházet ke kolizím. Ať už je to vaše první společná dovolená, nebo se po dlouhé době vydáváte bez dětí, měla byste se vyvarovat několika věcí!

Neodjíždějte rozhádaní Jestli jste před dovolenou řešili nějaké spory a doufáte, že na horkém slunci se rozplynou do ztracena, jste na omylu. Potlačovat zlobu a odsouvat problémy se rozhodně nevyplácí, proto si promluvte ještě předtím, než nastoupíte do letadla či do auta. Volné letní dny byste si měli oba co nejvíc užít, a ne půlku dovolené strávit hádkami, které určitě vyplují na povrch ve chvíli, kdy spolu budete trávit čtyřiadvacet hodin denně. Opravdu chcete utratit spoustu peněz za to, že si pak volné dny zkazíte svými spory?

Vyjasněte si cíl Velkým zádrhelem by mohlo být také to, jak budete dovolenou trávit. Jestli váš partner miluje turistiku v horách a nesnáší bezcílné válení na pláži, zatímco vy to máte přesně naopak, pokuste se najít nějaký kompromis. Pojměte dovolenou jako roadtrip, kde toho nejen hodně uvidíte, ale také si užijete moře, nebo jeďte tam, kde je k dispozici obojí. Nesnažte se na sto procent přizpůsobit partnerovi, ani ho nenuťte, ať se podřídí on vám. Dřív nebo později bude na dovolené jeden z vás nespokojený, což logicky povede k hádkám. Naopak, když se naučíte v takových situacích hledat kompromisy, má váš vztah po návratu větší šanci na přežití než na rozchod.

Nebuďte přehnaně aktivní Je jasné, že pokud vás dovolená stála peníze, chcete si ji užít na maximum. Neznamená to ale, že musíte partnera denně budit v pět ráno na východ slunce a do noci ho honit po památkách či přírodních atrakcích, abyste toho viděli co nejvíc. Brzy totiž může začít být podrážděný a hádka je na světě. I když třeba normálně preferujete spontánnost, není od věci si s partnerem před odjezdem říct, co je pro vás důležité vidět a zažít a také, jak moc chcete odpočívat. Pamatujte i na to, že ne všechny aktivity a procházky musíte nutně podnikat spolu!

Buďte připravení I když spolu už nějakou dobu žijete, dovolená je trochu o něčem jiném. Doma se totiž potkáváte většinou jen na zlomek dne po práci, často ještě vyrážíte ven, ať už spolu nebo každý sám za svými koníčky, řešíte chod domácnosti nebo i péči o děti. Na dovolené ale jde spousta věcí stranou, navíc jste spolu najednou nonstop a odkázaní jen sami na sebe. Už taková skutečnost může přinést napětí a ponorkovou nemoc vedoucí k hádkám. Uvědomte si proto, že není nutné být spolu na dovolené na každém kroku. Běžte si ráno zaběhat sama, po obědě si zajděte na kávu a v podvečer na procházku po nákupech. U všech těchto činností partnera nepotřebujete, ostatně i on si může najít činnosti, které podnikne sám. Tak si od sebe aspoň na chvíli odpočinete a zároveň si budete mít co vyprávět u večeře.