Jak se vyrovnat s chronickou nemocí a bolestí? Cesty, které vám pomohu dál žít

Různí lidé mají různé způsoby, jak se vyrovnat s bolestí a nemocí. Jak jste na tom vy? Hodně to vypovídá o způsobu, jakým čelíte životním výzvám obecně. Zatímco sebeobviňování a lítost k ničemu nevedou, aktivní postup podporuje a otevírá nové cesty z kruhu bolestí a beznaděje.

Neobviňujte se „Zvládnout nemoc znamená, že ji přijmete jako fakt bez toho, aniž byste sami sebe obviňovali. Když si totiž nemoc dáváte za vinu, rozptyluje vás to a brání vám to hledat způsob, jak prožít co nejlepší život i ve stavu, v němž se nacházíte,“ vysvětluje Toni Bernhardová, autorka knihy Jak žít s chronickou bolestí a nemocí.



Sama náhle onemocněla v roce 2001 a lékaři jí diagnostikovali akutní virovou infekci. O 18 let později ji nemoc stále trápí, lékaři nyní mají za to, že má poruchu imunitního systému. „Musela jsem se vzdát své profese, kterou jsem milovala. Byla jsem profesorkou práv na Kalifornské univerzitě, ale chtěla jsem jen spát. Pokaždé jsem si říkala, že si odpočinu a budu žít jako doposud. Trvalo mi 3 až 4 roky, než jsem dokázala zvládnout nové podmínky svého života a smířit se s nimi. Také mi došlo, že nemůžu nic lámat přes koleno,“ dodala Bernhardová. Užíváte Ibalgin každý den? Nedělejte to, může to mít tyto závažné následky! 3 Růžová a pro mnohé zázračná pilulka už je na světě pětačtyřicet let.…

Poddat se tomu, nebo bojovat? Každý z nás snáší bolest a nemohoucnost jinak, jsou ovšem způsoby, které vás paralyzují a budete se v tom jen plácat. Nebo můžete i ve své konkrétní situaci najít cesty, jak dál plnohodnotně žít. Podle psychoterapeutů a dalších odborníků je neproduktivní, když:

1. Nemocný člověk se poddá svému stavu a snaží se ho jen nějak přežít. Nenechá si poradit nebo si nepromluví s lidmi, kteří vědí, čím si dotyčný prochází.

2. Pokud svůj stav nepřijme. „Neustálé kdyby a touha po tom, aby byly věci jinak, mohou být obrovským zdrojem utrpení, které brání v úspěšném zvládnutí nemoci. Pokud vše, co děláte, je to, že si přejete, aby se to nestalo, ničemu nepomůžete,“ radí Bernhardová. Zároveň ale přiznává, že nepoddat se situaci není snadné, zvláště když vidíte, jak ostatní pokračují v životě.



„Ano, jiní cestují a dělají věci, které vy nemůžete. A možná jim hrozně závidíte. Ale pokud se těchto pocitů nezbavíte, nedokážete se se svým novým životem vyrovnat,“ doporučuje Bernhardová. Fibromyalgie: Bolestivá nemoc, jež trápí i Lady Gaga. Léčba je téměř nemožná ​Nemoc, která se projevuje chronickou a rozsáhlou bolestí celého…

Sebeobviňování Lidé, které postihla vážná nemoc, se často obviňují a nemají sami se sebou nejmenší soucit. Ale ani tenhle přístup není v pořádku. „Reklamy všude kolem nás nám tvrdí, že když budeme používat to a to, budeme celý život zdraví. Ale to není možné. Naše těla stárnou, občas onemocní nebo se zraní a my na to často nemáme vůbec žádný vliv. Nejenže je špatné se obviňovat, ale je též hloupé myslet si, že projdeme životem bez jakýchkoli zdravotních problémů,“ vysvětluje psychoterapeutka Stacy Kaiserová.



Podle ní jsou sice někteří lidé po celý život relativně zdraví, ale jde spíše o výjimku. Většina lidí čelí nějakému zdravotnímu omezení nebo musí žít s bolestí, kterou nikdy neočekávali. Sebeobviňování člověka odvádí od hledání způsobů, jak ze své situace udělat dobrý život. „Dotyčný pak nevidí, co by mohl udělat, aby se jeho šance zlepšily, například využít naplno lékařskou péči, ale také není schopen posoudit, jaké další možnosti existují,“ uvedla Bernhardová. Syndrom vyhoření: Zjistěte, jestli hrozí i vám. Jaká je léčba? Syndrom vyhoření je v současné době častá diagnóza. Jenže je ještě…

Produktivní zvládání choroby Produktivní zvládnutí situace znamená, že se nad ní věcně zamyslíte a začnete přemýšlet, jak ji změnit a zlepšit. Zjistěte si o své nemoci co nejvíce informací, najděte podpůrné skupiny podobně nemocných lidí. Řekněte si přátelům a rodině o konkrétní pomoc. Začněte chodit na terapii, proberte svou situaci s odborníkem. Určitě zase najdete možnosti, jak být aktivní. „Pokud mají lidé chronickou nemoc či bolesti, cítí se beznadějně a bezmocně. Pokud si ale začnou o své situaci získávat informace, najdou si pomoc u blízkých a u odborníků, najdou cestu ven,“ radí psychoterapeutka Stacy Kaiserová. Ta v kostce radí: - zjistěte více o svém stavu

​- seberte odvahu a promluvte se svým lékařem, nespoléhejte se jen na informace, které si najdete na internetu

- neizolujte se od lidí, naopak požádejte o pomoc a podporu Proč vyzkoušet hormonální jógovou terapii? V čem všem vám může pomoci? 1 Cvičením se dá uzdravit, tvrdí lektoři, kteří znají účinky hormonální…