Jak se vyrovnat s neopětovanou láskou? Nic si nevyčítejte a potlačte představy

Neopětovaná láska dokáže člověka pěkně potrápit a někdy trvá dlouho, než se z ní vzpamatuje. Pokud právě procházíte takovou situací a máte pocit, že už se nikdy nechcete zamilovat, nezoufejte. Zde je pár tipů, jak se z toho otřepat.

Nic si nevyčítejte Možná máte pocit, že je s vámi něco špatně, když vaše láska není opětována, a automaticky u sebe začnete hledat chyby, což vede ke snížení sebevědomí. Zamilovanost se však nedá naplánovat a za to, že jste podlehla citům k někomu, kdo vaši lásku neopětuje, prostě nemůžete. Důležité je si to uvědomit a přijmout skutečnost, jaká je, abyste to v sobě mohla uzavřít a pohnout se dál.

Respektujte pocity druhého Pokud vaše city váš vyvolený nesdílí, nemá smysl ho přesvědčovat. Naopak, čím víc ho budete tlačit do něčeho, co on sám nechce, tím pravděpodobněji se mu zprotivíte a vyvoláte v něm blok k vaší osobě. To, že v něm láska k vám nevzplanula, také není důvod k nenávisti, protože ani on svým citům neporučí. Snažte se přijmout fakt, že nemáte stejný vkus, a neživte v sobě negativní pocity, které ve finále ublíží pouze vám.

Nehojte rány sexem Možná vám připadá jako dobrý nápad dostat z hlavy myšlenky na nešťastnou lásku sexem s někým jiným. Omyl, ve většině případů tento způsob k ničemu dobrému nevede. Ze začátku možná budete mít pocit, že tato „léčba" pomáhá, hned po ránu ale zjistíte, že se cítíte ještě hůř, protože ten, vedle koho se vzbudíte, není tím, koho byste si vedle sebe přála mít. Snažte se proto vyrovnat se situací sama, než do svého života opět pustíte někoho dalšího.

Neutápějte se v představách Řada z nás má tendence se při prožívání neopětované lásky utápět v bolestínských představách a utápět se v žalu. Možná po večerech sníte o tom, jak by váš život mohl vypadat po boku vašeho vyvoleného, a o to víc upadáte do depresí. Zahnat takové myšlenky můžete tím, že se budete snažit zabavit a budete trávit víc času s přáteli či rodinou, aby nebyl prostor na depresivní myšlenky. Vymýšlejte si program dopředu tak, abyste večer padla do postele a neměla čas na představy, jež nebudou naplněny.