Měla jsem pocit, že život s manželem Tondou a synem Markem je naprosto normální a bez obtíží. Jako správná matka a manželka jsem se snažila co nejlépe rozdělit svůj čas mezi rodinu a zaměstnání. Milovala jsem obojí. Byla to ale iluze, Tonda mi zahnul s jinou ženou a já jsem se nějak musela vyrovnat s jeho nevěrou.

Nevěra v manželství mě sejmula

S manželem Tondou jsme spolu deset let. Já mám vystudovaná práva a pracuji v jedné advokátní kanceláři. Moje práce mě velmi baví, ale bohužel je hodně časově náročná. Trávím mnoho času v kanceláři, ale také u soudu. Tonda je zaměstnán jako vedoucí jednoho většího skladu. Má každý den pravidelnou pracovní dobu a vždy je ve tři odpoledne doma. Díky tomu má tak více času pro našeho sedmiletého syna Marka a náš dům. Mně bohužel pracovní záležitosti občas nutí pracovat i o víkendu.

Je pro mě někdy velmi náročné rozdělit svůj pracovní a osobní čas. Miluji Marka i Tondu, ale miluji také svou práci. Snažím se každou volnou chvíli věnovat svému synovi, ale i tak mám pocit, že je to málo. Každý den jsem po tom celodenním kolotoči tak vyčerpaná, že brzy usínám u televize nebo knížky. Pro Tondu mi tak nezbývá moc času. Už je to nějakou chvíli, asi půl roku, kdy jsme měli já a Tonda hezkou intimní chvilku. Přiznávám, že Tonda by chtěl, ale já jej vždy odmítnu pro nedostatek energie a chuti.

Jak se vyrovnat s nevěrou

Jednou o víkendu při společné rodinné snídani byl Tonda úplně mimo. Bylo na něm vidět, že ho něco trápí. Byl celý přepadlý a nemohl se mi podívat do očí. Poslala jsem Marka hrát si na zahradu a chtěla jsem se dozvědět, co se děje. Tonda mi řekl, že mi byl nevěrný s jinou ženou. Řekl mi také, že ho to velmi mrzí, že to byl jednorázový úlet a že se to už nikdy nestane.

Stála jsem před ním s otevřenou pusou a nevěděla, co mu na to říct. On brečel a omlouval se mi. Já jsem měla pocit, že se mi to jenom zdá. Myslela jsem, že nám to s Tondou klape, že je nám dobře. Ano, věděla jsem, že mu jako žena muži nevěnuji dost pozornosti. Ale také jsem věděla, že je to jen dočasné. A myslela jsem, že on to také tak chápe.

Jak žít po nevěře

Kvůli Markovi jsem se snažila přes Tondovu nevěru nějak přenést. Zkusila jsem s Tondou spát v ložnici, ale při pohledu na něj mi bylo špatně a viděla jsem u něj tu jinou ženu. Týden jsem spala v obýváku tak, aby o tom Marek nevěděl. S Tondou jsem nemohla mluvit. Po měsíci přehlížení, obviňování sebe i jeho jsem si našla byt ve městě. S Tondou jsme se zvládli domluvit, jak si budeme Marka střídat a ten to překvapivě dobře přijal.

Odděleně jsme žili půl roku. Po celou tu dobu se mi Tonda snažil omlouvat, nosil mi květiny a říkal, že já jsem pořád ta jediná a že na mě počká. Já se ale pořád nemohla s jeho nevěrou vyrovnat. V hlavě mi běhaly myšlenky, že mám na tom svůj podíl, že jsem příliš pracovala a Tondovi jsem nevěnovala dost pozornosti. Na druhou stranu jsem si říkala, že kdyby mě opravdu miloval, tak vše pochopí a na nevěru ani nepomyslí.

Jak odpustit nevěru

Bylo to těžké období. V hloubi duše jsem chtěla Tondovi nevěru odpustit, ale nešlo mi to. Chtěla jsem to také kvůli Markovi, abychom byli zase pohromadě jako rodina. Hodně jsem Tondovu nevěru probírala s kamarádkami a rodiči, ti všichni mi z části pomohli vyrovnat se s Tondovou nevěrou. Nejvíc mi ale pomohl psycholog, ke kterému jsem začala chodit.

Asi po třech sezeních u psychologa jsme přizvali i Tondu. On hned souhlasil. Chtěl mě i Marka mít zase u sebe, tak se nebránil. Probírali jsme Tondovu nevěru a důvody, proč k tomu došlo. Tonda věděl, jak moc mě to bolí.

Já jsem díky sezením pochopila, že jsem Tondu také zklamala. Zklamala jsem ho ve chvíli, kdy jsem bez pořádného boje zbaběle odešla a omezila kontakt s ním na minimum. Řekl mi, že se bojí, abych to zase někdy neudělala, že bude mít vždy strach, abych před společným problémem neutekla. A tak jsem pochopila, že jsme vlastně zradili a zklamali jeden druhého a musíme se snažit to napravit.

Začali jsme se s Tondou a Markem jako rodina častěji vídat. Plánovali jsme společné výlety a zábavu. Občas hlídali Marka prarodiče a my jsme si s Tondou vyrazili na rande. Všichni nám moc fandili. Asi po třech měsících jsme se s Tondou pochopili a znovu se našli. Vzájemně jsme si odpustili a opět se sestěhovali. Já jsem přestala tolik pracovat a vždy si minimálně jednou týdně uděláme s Tondou hezký večer. Musím přiznat, že je nám tak dobře, jak už dlouho ne. Takže Tondova nevěra nám vlastně nakonec pomohla najít k sobě zase cestu.