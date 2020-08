Dveře se za ním zabouchly a vy propukáte v usedavý pláč. Rozchod je psychicky velmi náročný, ale existuje pár osvědčených metod, jak se s ním postupně vyrovnat. Máme pro vás tipy, které vám pomůžou oklepat se z rozchodu co nejrychleji.

Jak dlouho bolí rozchod

Čím déle vztah trval, tím déle si budete lízat rány z rozchodu. Pocit, že máte srdce rozbité na tisíc kousků, je v prvních dnech úplně normální. Nebo vás ovládá vztek, bezmoc, lítost? Nezakazujte si emoce. Vybrečte se, jděte se vykřičet do lesa nebo bouchejte do polštáře, jestli vám to pomůže. Na druhou stranu se neutápějte ve smutku moc dlouho. Během několika dní byste měla mít to zcela nejhorší za sebou.

Přesto počítejte s tím, že určitá míra smutku potrvá ještě dlouhé týdny a možná měsíce. Říká se, že na každý rok vztahu připadá měsíc bolesti z rozchodu. To ale neznamená každý den plakat nebo sníst na žal tabulku čokolády. Co nejrychleji musíte na bývalého či bývalou partnerku přestat myslet. S tím vám pomůže se od něj první měsíce úplně odstřihnout. Nemučte se vzpomínkami, neprohlížejte si fotky, nestalkujte ho na sociálních sítích ani nevyzvídejte od společných známých. Sbalte mu všechny věci nebo je alespoň skliďte z očí.

Uzdravení po rozchodu: Neuchylujte se k alkoholu

Jedno z nejoblíbenějších řešení, jak se vyrovnat s rozchodem, je utopit žal v alkoholu. Bohužel to ne vždy funguje. Velmi pravděpodobně se budete po prohýřené noci cítit ještě hůř. Navíc hrozí riziko, že v opilosti uděláte nějakou hloupost. Ať už se probudíte v cizí posteli, nebo pošlete bývalému vyčítavou zprávu, ani z jednoho mít ráno radost nebudete. Ještě horší variantou, než obrážet čas od času večírky s přáteli, je začít popíjet doma každý den. Z toho si rychle vytvoříte návyk a máte rázem nakročeno k závislosti. To samé platí pro prášky na spaní nebo drogy.

Ideální není zahánět smutek ani čokoládou, sladkostmi nebo přejídáním. Na chvíli si sice život osladíte, ale vzápětí vás dostihnou výčitky a nebudete se mít ráda. Když si hned po rozchodu dopřejete jeden den, kdy s tabulkou čokolády usednete k romantickému filmu a vybrečíte se, je to v pořádku. Ale rozhodně by se z toho neměl stát pravidelný rituál.

Po rozchodu buďte aktivní – sama nebo s přáteli

Nejlepším lékem, jak se vyrovnat s rozchodem, je být aktivní. Zkrátka se zabavte, sama nebo s přáteli. Když budete neustále něco dělat, nebudete mít tolik času myslet na expartnera. Někteří se upínají k práci a kariéře, ale nic se nemá přehánět. Raději si vzpomeňte, co jste vždy ráda dělala, ale kvůli partnerovi jste se toho musela vzdát? Co je váš dávný sen, co jste chtěla vyzkoušet? Které kamarády už nevídáte tak často, protože je bývalý nemusel? Právě teď máte skvělou příležitost všechno dohnat. Jste single, a tak se nemusíte s nikým domlouvat, co podniknete po práci nebo o víkendu. Máte absolutní svobodu. Tak toho využijte.

Po rozchodu se doporučuje také poznávat nové lidi, zkoušet nové věci. Díky tomu ho nebudete vnímat jako bolestný konec, ale naopak jako novou příležitost. Noví přátelé vám rozšíří obzory, a tak se třeba vydáte zajímavější cestou, než by tomu bylo po boku bývalého partnera.

Nevrhejte se hned do náruče novému muži

Vytloukat klín klínem není řešení. Spoustu žen dělá tu chybu, že se hned vrhnou na randění a do nového vztahu. To ale nemůže fungovat. Navíc je to nefér vůči novému partnerovi, který slouží jen jako náplast na vaše bolavé srdce. Nový vztah si najděte až ve chvíli, kdy si budete jistá, že jste se s rozchodem vyrovnala. Jinak se nevyhnete srovnávání partnera s bývalým a myšlenky vám k němu budou stále utíkat. Dalším rizikem je, že si najdete přesnou kopii svého ex – ještě jste si totiž dostatečně neuvědomila, co bylo na předchozím vztahu špatně, a tak budete kopírovat stejné vzorce.

Dobrým řešením není ani spustit se s každým mužem, kterého potkáte. Nejenže vám hrozí nechtěné těhotenství nebo pohlavní nemoci, ale každé ráno v jiné posteli zamává i s vaší sebeúctou. S každým novým sexuálním dobrodružstvím sebou budete spíš opovrhovat, než že by vám to pomohlo zapomenout.

Hýčkejte svoje tělo i mysl

V žádném případě nerezignujte na svůj vzhled. Naopak. Máte teď víc času sama na sebe, dopřejte si masáž nebo kosmetiku. Pořiďte si nové šaty a užívejte si obdivné pohledy kolegů v práci. To jsou maličkosti, které vás nabijí pozitivní energií. Pokud sklouznete k zanedbávání svého zevnějšku, snadno se z toho stane návyk, ze kterého není snadná cesta ven.

Totéž platí pro vaši mysl. Když se o ni nebudete starat a udržovat si pozitivní myšlenky, můžete se dostat do deprese. Nepřehrávejte si v hlavě tragické scénáře, že jedině on byl ten pravý a už nikdy nikoho podobného nepotkáte. Pokud se nemůžete zbavit myšlenek na bývalého, snažte se vybavit si, v čem jste byli rozdílní a proč jste se rozešli. Klidně si to i zapište, ať se k tomu můžete vrátit ve chvílích, kdy vás přepadne neodolatelná chuť se mu ozvat a prosit, ať se vrátí. Když si tyto myšlenky utřídíte, budete lépe připravená na další vztahy.