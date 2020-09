Jak se zamilovávají muži podle znamení. Takhle zjistíte, co na něj platí

Každý muž se zamilovává jiným způsobem, navíc muži bývají těžko čitelní, takže je fajn vědět, jak na toho, který se vám líbí nebo který pro vás něco znamená. Jak dosáhnout toho, aby se do vás muž zamiloval? Co platí na jednotlivá znamení zvěrokruhu? Když to zjistíte, získáte klíč, který potřebujete k odemknutí lásky nebo zavření dveří jednou provždy.

Beran (21. března − 19. dubna) Muži Berani milují vášnivý vztah. Když Beran hledá lásku, jde do toho přímo a nedívá se doprava ani doleva. Je asertivní, impulzivní a upřímný ve svých pocitech. Zamilovat se je pro Berana jako jet na horské dráze plné vzrušení a dobrodružství. Často neví, jak se zastavit a trošku ze svého tempa polevit. Pokud tedy chodíte s Beranem, buďte připravená na rychlost. Beranům vládne Mars, který je neúnavný ve snaze o dosažení romantických tužeb. Když se Beran zamiluje, bude to do někoho, kdo je ochoten být stejně intenzivní jako on.

Býk (20. dubna − 20. května) Býk je v lásce velmi opatrný. Dokud si nebude jistý, že vy jste ta pravá, nedá svou zamilovanost najevo. Je praktický a stabilní, takže bude pravděpodobně zkoumat všechny potenciální nápadnice, než se uváže. Ale protože je taky důvěryhodný, vyplatí se na něj čekat. Býkům vládne Venuše, takže je to láskyplný a smyslný milenec, jehož upřímnost je jednou z jeho největších deviz. Býci milují doteky, takže pokud si všimnete, že se vás více a více dotýká, je možné, že jste si ho už získala. Nezkoušejte s ním hrát ale žádné hry: Býk si cení čestnosti.

Blíženci (21. května − 20. června) Blíženci, kterým vládne temperamentní Merkur, jsou nejupovídanějším znamením zvěrokruhu. Ani nebudete muset zjišťovat, jestli se do vás zamiloval, pravděpodobně vám to řekne sám! Nebude se vás snažit nalákat na kýčovitá prohlášení, místo toho vám předvede svou inteligenci a umění výřečnosti. To znamená, že chodit s Blížencem je celkem rychlovka, protože to, že se zamiloval, zjistíte třeba už na prvním rande, ale nikdy s ním nebudete mít jistotu. Rychle se totiž začne nudit a musí být psychicky stimulován, jinak vás opustí stejně tak rychle, jako se do vás rychle zamiloval.

Rak (21. června − 22. července) Rak se v lásce pohybuje pomalu, protože se bojí zranění. Je velmi citlivý, takže si dává načas, než se někomu otevře. Potřebuje hodně uklidňujících pozitivních akcí, aby věděl, že může vyjádřit svou lásku. Pro něj je láska posvátná a zamiluje se pouze tehdy, když se domnívá, že je to na celý život. To vše zní skvěle, ale někdy ho strach může natolik svázat, že nevyleze ze své ulity. Může být náladový, občas vysílá smíšené signály, ale díky své silné intuici bude dobře vnímat i vaše potřeby a vždy se bude snažit vám vyjít vstříc.

Lev (23. července − 22. srpna) Trpělivost není ctnost, kterou by oplýval muž Lev. Miluje hravou, ohnivou lásku, která ho někdy vede k tomu, že se zamiluje do nevhodného partnera. Lvu vládne Slunce, proto miluje být středem pozornosti a zamiluje se do každého, kdo ho bude zasypávat komplimenty a starat se o jeho potřeby. Nepleťte si to ale s tím, že by byl Lev nestálý milenec. Když se do vás zamiluje, bude loajální a bude při vás stát i když jste nahoře nebo dole.

Panna (23. srpna − 22. září) Pokud jde o lásku, muži Panny bývají často nepochopení. Jsou opatrní a analytičtí, což lze snadno mylně považovat za chlad, nedostatek emocí či nezájem. Ve skutečnosti jen tento perfekcionista využívá čas k tomu, aby vytvořil ideální pouto a našel hlubokou lásku. Muž Panna toho moc nenapovídá, ale mluví za něj činy, takže pokud se zamiluje, budete to vědět. Není to tedy typ člověka, který se snadno a rychle zamiluje. Panna prostě hledá lásku, která bude trvalá.

Váhy (23. září − 22. října) Jako beznadějný romantik se Váhy snadno zamilují. Muž ve znamení Vah rád flirtuje a je okouzlující. Váhy, kterým vládne planeta lásky Venuše, jsou rády zamilované a nevydrží žít dlouho single. Muži Váhy hledají harmonické vztahy, kde se uznávají kompromisy a taky diplomatice. Cestu do srdce muže ve znamení Vah najdete tak, že do něj vložíte stejně tolik lásky, kolik dostáváte.

Štír (23. října − 21. listopadu) Muži Štíři jsou mistři v umění jak získat ženu. Mají doslova magickou osobnost, díky které k sobě přitáhnou téměř každou, na kterou ukážou prstem. Ačkoli milují vášeň a intimitu, neotevřou své nitro snadno. Můžou být tajemní a podezíraví, ale jen proto, že se obávají nedostatku důvěry. To znamená, že i když je jejich vztah plný intenzity, někdy jim chybí větší otevřenost. Jakmile se mu otevřete a Štír se bude cítit v bezpečí, zamiluje se do vás. Pak od něj můžete očekávat nepřekonatelnou loajalitu.

Střelec (22. listopadu − 21. prosince) Střelci jsou spojeni s nezávislostí a dobrodružnou povahou. Milují velkoryse a někdy to znamená, že se zamilují do více žen najednou, zejména když nejsou skutečně vázaní. Střelec by mohl ale takhle čekat celý život, než by našel tu, pro kterou by stálo za to se usadit. Pokud chcete trvalou lásku se Střelcem, musíte být připravena naskočit do zběsilé svobodomyslné jízdy a umožnit vztahu, aby se rozvíjel přirozeně bez donucování. Naštěstí pro vás bude ale vždy transparentní a vždy budete přesně vědět, na čem se Střelcem jste.

Kozoroh (22. prosince − 19. ledna) Muž Kozoroh má vysoké standardy. Je trošku rezervovaný a nikdy to nebude chlap, který vám posílá milostné dopisy nebo bude vrkat milostná vyznání. Je to typicky zemské znamení, takže očekávejte spíše činy než slova. Muži Kozorozi jsou neuvěřitelně pracovití, takže jakmile se utvrdí, že vztah s vámi není jen poblázněním, bude se snažit ze všech sil, aby věci fungovaly bez ohledu na cokoli. Chce pouto, které vydrží, a potřebuje někoho, kdo před jeho vážnými plány do budoucna neuteče.

Vodnář (20. ledna − 18. února) Vodnář muž může být ve vztazích obtížně čitelný. Stejně jako Střelec nepotřebuje lásku, aby žil kvalitní život. Ve skutečnosti se většina jeho obav spíše týká dobra lidstva než jeho osobních vztahů. Jeho romantické vztahy často začínají nejprve jako přátelství, protože je těžké ho k sobě připoutat. Zamilovaný Vodnář ale usiluje o inteligentní vztah a potřebuje někoho, kdo se vyrovná jeho myšlení a kreativitě. Když si bude Vodnář jistý, že oba můžete být stejně šťastní spolu i bez sebe, máte ho jistého.