Jak se zamilovávají ženy podle znamení? Takhle odhalíte, co na nás platí

Kdo se zamiluje na první pohled a kdo potřebuje delší čas? Každá žena touží po jiných věcech, proto není na škodu vědět, jak ženu přimět, aby se do muže zamilovala. I když na to neexistuje žádná příručka, možná pomůže astrologie, pokud zohledníte charakteristiky jednotlivých znamení, možná bude snazší okouzlit ženu, po které toužíte. Pro nás ženy je zase dobré vědět, čím nás muži dostávají – někdy to může být naše slabina, která nám komplikuje život a kterou si chceme ohlídat.

Beran (21. března – 19. dubna) Žena narozená ve znamení Berana potřebuje doslova „sedět v sedle“, tedy řídit. Je impulzivní, spontánní a nebojí se rychle pohybovat. Když se na někoho zaměří, udělá vše, co je v jejích silách, aby věci fungovaly. Ráda dává i přijímá velkolepá romantická gesta a věnuje veškerou svou pozornost předmětu svých romantických tužeb. Někdy se může zdát, že je ovládající nebo panovačná, ale Beranice je ve skutečnosti ráda, když dokáže její partner vyjádřit svůj názor. Povzbuzuje tedy ostatní, aby i oni vyjádřili své vnitřní myšlenky. Jak poznáte, zda vás miluje, nebo jen využívá? Tyto indicie vám to napoví! Občas nás ve vztahu přepadnou pochybnosti a my nevíme, na čem jsme.…

Býk (20. dubna – 20. května) Poctivost a důvěryhodnost ženy narozené ve znamení Býka se nedá srovnat s ostatními znameními. Se svými partnery nikdy nehraje žádné hry a vždy bude milovat více než většina ostatních. Ze všech zemských znamení, k nimž Býk patří, je asi nejvíc milující. Znamená to, že když se zamiluje, bude se snažit milovat co nejdéle a nejvěrněji. Žena Býk potřebuje vědět, že i vy jste ochotní dát vztahu co nejvíc a že je to běh na dlouhou trať. Na začátku si bude dělat uvnitř sama sebe poznámky o tom, kolik úsilí vztahu věnujete, a neotevře se, dokud neuvidí, že jste skutečně odhodlaní. Manželé podle horoskopu: Se Střelci si užijete peníze, s Býkem plánování 1 Chodíte spolu, klape vám to, ale už jste mnohokrát slyšela, že se…

Blíženci (21. května – 20. června) Sociální motýl Blíženec zachází s hledáním lásky jako se čtením jídelního lístku. Než si vybere osobu, které otevře svoje srdce, musí pečlivě zkontrolovat všechny možnosti. Blíženci jako vzdušené znamení mají někdy problém zaměřit se jen na jeden vztah. Ženy v tomto znamení potřebují neustálou stimulaci, aby vydržely svého muže milovat. Pokud mají o muže zájem, proklepnou si ho intelektuální konverzací, aby upevnily vzájemné pouto. Milují zábavu, takže pokud chcete, abyste si ji udržel, musíte váš vztah pořád zásobovat vzrušením. Vztah se nepohne dopředu, pokud ji začnete nudit. Chcete zpátky svého bývalého partnera? Pak ale rozhodně nezkoušejte tyto triky Sice se říká, že slepované vztahy většinou nevyjdou, neznamená to…

Rak (21. června – 22. července) Když se zamilujete do ženy narozené ve znamení Raka, odhalíte sopku emocí, o kterých jste ani nevěděli, že je můžete cítit. Raci jsou totiž plní silných emocí, takže vás dokážou propojit s vaší citlivější stránkou povahy. Žena Rak je zpočátku plachá, ale skrývá v sobě hodně lásky. Pokud jí můžete dokázat, že jí rozumíte, bude se cítit sebevědoměji a ráda se vám otevře. Jakmile se dostane do citové vazby, bude se vás dlouho držet a bude vás milovat tak opravdově, že jinou už nebudete chtít poznat. ROMANA (47): Žila jsem ve strachu, nakonec mi pomohl milenec 12 Romana si se svým manželem prožila peklo. Ve chvíli, kdy se rozhodla…

Lev (23. července – 22. srpna) Zamilovat se do Lvice je jako vydávat se každý den do nového dobrodružství. Lvice je vášnivá, okázalá a ráda předvádí své city. Dokáže se rychle rozhodovat, takže má tendenci se rychle zamilovat s hlubokou důvěrou ve svou intuici. Lvům vládne Slunce, takže se snadno zamilují do někoho, kdo je zasypává komplimenty a náklonností. Vždy touží najít někoho, kdo může sdílet jejich vášeň pro život a zapojit se do jejich dobrodružství. Zářivá energie a loajalita dělají ze Lvice ideální partnerku. Milenky podle horoskopu: Vodnářky experimentují, Váhy jsou nejisté 1 Hvězdy mohou ovlivnit nejen povahu, ale i temperament a sexuální…

Panna (23. srpna – 22. září) Panna nikdy nespěchá, opatrně a metodicky si svůj nový protějšek prověřuje, protože musí mít jistotu, že vztah poslouží jejím aspiracím a zapadne do jejího životního stylu. Chcete-li získat její srdce, musíte postupovat pomalu a nechat věci, aby se odvíjely přirozeně. Pokud má Panna pocit, že ji někam tlačíte, stáhne se. Je perfekcionistka a chce dokonalou pohádkovou romantiku, aby si mohla být jistá vaším odhodláním a věrností. Když se Panna ale zamiluje, bude se snažit udržet pevné pouto. Láska má 5 fází: Dokázala jste projít všemi, nebo jste se zasekla a dál to nešlo? Každý vztah si prochází určitými fázemi, ale jen ti nejvytrvalejší…

Váhy (23. září – 22. října) Zamilovat se do ženy ve znamení Vah nebude nikdy nic menšího než velká radost a potěšení. Emocionální vztahy, které dokážou Váhy vytvořit se svými partnery, jsou hluboce intenzivní a stimulující, což vede k dlouhodobému poutu. Vahám vládne Venuše, tudíž touží po lásce a taky ji neustále hledají. Ve vztahu chce žena ve znamení Vah harmonii. Buďte vždy připraveni, že na vztahu s Váhami musíte neustále pracovat, ale buďte si taky jistí, že když to uděláte, bude to velká láska. Co vám partner neříká? Tyto věci muži před ženami raději tají Říká se, že v dobře fungujícím vztahu před sebou partneři nemají…

Štír (23. října – 21. listopadu) Randění se ženami narozenými ve znamení Štíra není pro slabé povahy. Když se žena v tomto znamení zamiluje, její vášeň je intenzivní a nezapomenutelná. Jako vodní znamení je hluboká a smyslná. Vtáhne vás dovnitř, ale nikdy neodhalí své pravé já, dokud vám nebude moci plně důvěřovat. To znamená, že i když její intenzita může naznačovat, že chce všechno rychle a hned, lásku se Štírem si nejlépe užijete pomalým tempem. Zrozenkyně tohoto znamení může být v lásce podezíravá, ale jakmile prokážete, že vaše motivy jsou čisté, bude vám důvěřovat s intenzivní loajalitou a neochvějnou láskou. Jak zvládnout roli milenky: Tato NE vám pomůžou ustát milenecký vztah Na milenky je společností většinou pohlíženo skrz prsty, to ale…

Střelec (22. listopadu – 21. prosince) Žena Střelec má v sobě hodně lásky, ale ví, že na dobrý vztah se vyplatí čekat. Nevzdá se své nezávislosti jen tak pro kohokoli. Potřebuje někoho, kdo přijde ve správný čas a je ochotný s ní růst. Zamiluje se, až když její partner prokáže, že je ochoten s ní prožívat každý den dobrodružství. Když se zamiluje, vykřeše ze svého partnera to nejlepší a pomůže mu v růstu. Líbání je nepostradatelné: Vede k lepšímu vztahu, sexu i orgasmům Líbáte se s partnerem rádi, nebo polibky z vašeho vztahu postupem…

Kozoroh (22. prosince – 19. ledna) Kozoroh je další znamení zvěrokruhu, které miluje, když jdou věci pomaleji. Žena Kozoroh je pracovitá a snaží se o vybudování dokonalých vztahů. Díky ambicím a touze po úspěchu se často zamiluje do lidí, kteří již dosáhli svých cílů. Potřebuje partnera, který dokáže, že za to stojí. Chce někoho, kdo se umí prosadit, pak ho bude podporovat na každém kroku. Ženy Kozorozi mají tendenci budovat pár, v němž optimalizují svůj úspěch ony i jejich partneři. Randění po padesátce? Je jiné než ve dvaceti, ale takhle to zvládnete! Cesty lásky jsou nevyzpytatelné a složité. Navázat fungující vztah…

Vodnář (20. ledna – 18. února) Žena ve znamení Vodnáře je milovnicí všech věcí, nejen lidí. Takže může být těžké přijít na to, zda jsou její záměry skutečně romantické. Jako vzdušné znamení se nerada váže a raději poletuje mezi různými sociálními skupinami. Láska s Vodnářkou je nejlepší, když začíná jako přátelství a pomalu kvete v něco většího. Vodnářka je kreativní, pečuje ráda o svět kolem sebe a miluje partnera, který sdílí tyto její vášně. Je přirozenou optimistkou a vždy bude mít na srdci váš zájem, takže nikam nespěchejte, vyplatí se počkat. Jak změnit letní lásku v trvalý vztah? Nepředstírejte, přemýšlejte a plánujte 3 Letní lásky bývají nezapomenutelné. Vášnivé, divoké, nespoutané, ale…