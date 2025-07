Okousané nehty? Přestaňte s tím jednou pro vždy!

Okousané nehty rozhodně nejsou něco, co byste chtěla ukazovat na veřejnosti. Tímto zlozvykem trpí řada lidí, přitom není zas tak složité se ho zbavit. A nemusíte si nutně na prsty sypat pepř. Jak na to?

Olej neem

Pořiďte si olej neem a pomocí vatového tamponku ho naneste na nehty a nechte zaschnout na vzduchu. Nehty získají hořkou příchuť, díky níž vás na ně rychle přejde chuť. Olej neem má navíc antibakteriální vlastnosti, takže v případě zatrhané kůžičky v okolí nehtu poslouží dvakrát. Podobnou úlohu může splnit i tea tree olej.

Umělé nehty

V minulosti se často řešilo, zda umělé nehty nejsou spíš škodlivé, v dnešní době si ale můžete vybrat tolik druhů manikúry, že se není čeho obávat. Většina umělých nehtů je navíc z materiálů, které se okusovat prostě nedají, takže než se zlozvyku zbavíte, je to způsob, jak řešit situaci.

Zdravotní rizika

Nehty i nehtová lůžka jsou plné bakterií, a to i přestože si ruce myjete. Okusováním nehtů tyto bakterie velmi snadno dostanete do těla, navíc si můžete způsobit nepříjemnou infekci v záděrách, které se tvoří při kousání nehtů. Zkuste si tato fakta neustále připomínat a uvidíte, že vás chuť na nehty přejde.

Náhradní zlozvyk

Zkuste si najít činnost, která odvede pozornost od kousání nehtů, nebo takzvaný náhradní zlozvyk, který způsobí menší zlo. Můžete mít po ruce třeba kousky papírů, které budete překládat, zkuste si prsty protáhnout nebo si pořiďte antistresový míček.

Rudé drápky

Možná to bude znít jako nesmysl, ale rudá barva v tomto případě funguje. Je to spíš o psychice, ale proč to nezkusit? Ve chvíli, kdy přiblížíte ruce k obličeji, vaše oči zaregistrují rudou barvu, která znamená stop, a vy si uvědomíte, že do nehtů kousat nemáte. Navíc – když už si s lakováním dáte práci, nebudete chtít tu nádheru ničit!

Relaxační cvičení

Možná by vám mohlo pomoct trochu relaxace. Najděte si malé relaxační cvičení, které vám bude vyhovovat a budete ho moct vykonávat i v práci. Procvičte se pokaždé, když dostanete neovladatelnou touhu hryzat si nehty. Extrémnějším řešením pak může být hypnóza, u které je dokázáno, že na zlozvyky dobře funguje.

