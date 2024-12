Kruhy pod očima: Jak se jich zbavit?

Trápí vás po ránu tmavé kruhy a oteklé váčky? I když se je někteří snaží ignorovat, je čas s nimi začít něco dělat. Některé metody přinášejí rychlé výsledky, jiné je třeba aplikovat dlouhodobě. Péče o oční okolí se však rozhodně vyplatí – bez tmavých kruhů a váčků budete vypadat odpočatěji a i o několik let mladší. Co všechno může za vznik tmavých kruhů a jaké metody skutečně fungují na jejich zmírnění nebo odstranění? Přečtěte si naše tipy, jak se těchto problémů efektivně zbavit.

Štvou mě už pěkných pár let. Snažím se je ignorovat, ale řekla jsem si, že je nejvyšší čas s nimi něco udělat. Některé fígly zabírají hned, jiné je třeba dělat dlouhodobě. Ale péče o oční okolí se vyplatí. Bez „pytlů“ a tmavých kruhů budete vypadat o pět let mladší.

Co za ně může

Stačí se špatně vyspat, dát si večer víno nebo probrečet noc, a ráno budete vypadat jako panda. Zpěvačka Věra Špinarová říkala, že pro tyhle případy si připraví silný černý čaj, nechá ho vychladnout a čajové sáčky přiloží na oči. Nikdo pak prý nepozná, jak těžký měla předchozí den. Jenže kruhy pod očima neznačí jen únavu, ale mohou být i znakem špatného zdraví. „Kůže v oblasti očí je velmi jemná. Má sílu pouze desetinu milimetru. Pod jejím povrchem je mnoho drobných cévek, které propouštějí krevní barvivo. To je pak příčinou vzniku tmavých kruhů pod očima. Vzhled ještě zhoršuje únava, při které vázne mikrocirkulace krve kolem očí. To se projevuje právě tmavou až modrošedou barvou,“ říká dermatolog Jan Kučera z Perfect Clinic. Jak se dají zmenšit nebo úplně odstranit?

Když jde o zdraví

Někdy mohou být tmavé kruhy i projevem zdravotních problémů. Často to může být onemocnění štítné žlázy, jater, trávicího systému nebo chudokrevnost. Pokud se vám tedy kruhy pod očima objeví nečekaně a provází je únava, velká dehydratace nebo změny apetitu, je dobré navštívit preventivně lékaře.

Maskovací korektory

Pokud nemáte moc velké otoky, ale jen tmavé kruhy, sáhněte po korektoru. Je speciálně navržen, aby nezatěžoval velejemnou kůži kolem očí. Měl by být o odstín až dva světlejší než make-up nebo barva vaší pleti. Naneste ho do vnitřních koutků a pod oči a rozetřete pomocí štětečku nebo pěnového aplikátoru do ztracena. Zbytek pleti dolaďte make-upem.

Chytré masky

Prodávají se ve formě gelových polštářků a mají za úkol vyživit pokožku kolem očí. Často obsahují kyselinu hyaluronovou nebo hydratační složky. Stačí je vyndat z obalu, přiložit pod oči a nechat působit. Ideální je sáhnout po nich dvakrát týdně. Důležitá je v tomhle případě pravidelnost. Pokud chcete vyplnit vrásky kolem očí, určitě hledejte ve složení masky kyselinu hyaluronovou. V případě, že potřebujete vzpruhu pro unavenou pleť, vyzkoušejte gelové polštářky s regeneračním účinkem. Ten ještě zvýšíte, když před nanesením dáte masku do ledničky.

Pohled korektivní dermatoložky

Edity Novákové, LASEROVÉ CENTRUM ANDĚL, LCANDEL.CZ

Pokud běžná režimová či kosmetická opatření nejsou dostatečně efektivní, jsou nejčastějším řešením výplně kyselinou hyaluronovou. Je nejvhodnější pro propadlé kruhy, jelikož toto místo jsme schopni „vycpat“, případně zlepšíme částečně tmavou barvu kruhů způsobenou nejčastěji prosvítajícími žilkami. Tyto barevné disharmonie lze vylepšit cévním laserem. Kyselina hyaluronová se vstřikuje kanylou, která se zavádí do hloubky, přičemž se snažíme materiál navrstvit přímo nad kost. Již v průběhu ošetření je viditelné zlepšování celé oblasti, efekt je stabilní v závislosti na typu použitého materiálu.

Chladivé gely

Podobně jako masky fungují i chladivé gely. Mají za cíl zklidnit pokožku a zmenšit otoky. Efekt podpoříte pomocí krátké masáže očního okolí. Gel nebo krém naneste krouživými pohyby od vnějšího koutku oka směrem k vnitřnímu. Na závěr jej můžete do pleti ještě vklepat prsty. Masáž je nejen příjemná, ale pomáhá i odvést lymfatické tekutiny pryč z očního okolí. Ale pozor, při aplikaci na pokožku netlačte. Jemnost je v tomto případě velmi žádoucí.

Masážní válečky

Jsou skvělé a příjemné pro celý obličej, ale vaše oční okolí je ocení nejvíc. Naneste oční krém tak, jak jste zvyklá, a vmasírujte ho do pokožky pomocí masážního válečku. Bývá vyrobený z polodrahokamů. Nejčastěji se kvůli přirozeně chladicímu efektu používají kameny jako nefrit, křemen či růženín. Povrch mají buď úplně hladký, nebo lehce perforovaný pro jemný masážní efekt.

Jemné krémy

Speciální krémy na oči a jejich okolí vyrábějí snad všechny kosmetické značky. Je jen na vás, abyste našla ten, který vám strukturou, vůní i účinky vyhovuje. Pokud jste je doteď měla za zbytečnost a stačil vám denní krém na celý obličej, zvažte změnu. Extrémně citlivá pokožka opravdu vyžaduje zvláštní péči. Pod oči jsou dobré produkty s vitaminem A neboli retinolem. Ten má mírné zesvětlující účinky a pomůže pleť kolem očí malinko rozjasnit. Dobré je také používat kosmetiku s peptidy, vitaminem E, případně kofeinem.

Pohled plastického chirurga

Vedoucího lékaře 1. KOLÍNSKÉHO SANATORIA, SVATOPLUKSVOBODA.CZ

Kdy jít k odborníkovi?

Tvorba váčků na dolních víčkách může být ovlivněna řadou faktorů, jako jsou dědičná zátěž, styl života, kouření a samozřejmě věk. Při operaci odstraníme přebytek kůže a redukujeme tukové polštářky. Řez je veden na dolním víčku těsně pod řasami a jizva bývá téměř neznatelná. Po operaci můžete většinou týž den odejít domů, zhruba za dva dny obvykle přicházíte na kontrolu a zpět za chirurgem se vrátíte asi pátý až sedmý den na odstranění stehů. Oči je dobré ošetřovat po operaci chladivými obklady, aby se zamezilo tvorbě otoků a aby co nejdříve zmizely případné drobné krevní výrony. Důležitý je pro hojení klid, samozřejmě je nutno se po operaci nejméně týden vyvarovat pobytu v prašném prostředí a na slunci.

Co ještě pomůže

Voda

Pitný režim může předcházet nejen spoustě zdravotních problémů, ale i kruhům pod očima.

Spánek

Alespoň osm hodin klidného a nerušeného spánku umí zázraky. Pokud vás ruší světlo zvenku a nechcete dávat na okna závěsy, vyzkoušejte masky na spaní.

Aloe vera

Gel z listů téhle rostliny má protizánětlivé vlastnosti a může pomoct zmírnit podráždění kolem očí. Naneste tenkou vrstvu gelu na postiženou oblast a nechte působit.

Čajové sáčky

Použijte čajové sáčky, které byly chvíli namočené v horké vodě a poté zchlazeny. Čaj obsahuje taniny, které pomáhají zužovat cévy a redukovat otoky.

Méně soli

Je samozřejmě nad zlato, ale pokud je jí moc, může způsobovat zadržování tekutin v těle, což může přispívat k otokům.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 11/23"

Text: Majka Dvořáková