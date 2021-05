Jak se zbavit nenávisti: Odpusťte a přejte druhým to nejlepší

Nenávist je emoce, která je našemu tělu velmi škodlivá. Pokud někoho nenávidíte, ničíte tím jen a pouze sama sebe, na ostatní vaše pocity vliv nemají. Zbavte se proto nenávisti jednou provždy a začněte svobodně dýchat! Jak na to?

Odpusťte si Pokud se vaše nenávist týká přímo vaší osoby a nenávidíte sama sebe, je to svým způsobem snazší. Sama sebe totiž dokážete změnit. Ať už se nemáte ráda za cokoliv, dá se s tím něco dělat. Odpusťte si chyby, které jste udělala, a poučte se z nich do budoucna, smiřte se sama se sebou a naučte se se sebou žít. Začněte na sobě pracovat tak, abyste aspoň částečně žila život, po kterém toužíte. Přestaňte si dávat vysoké cíle, ale začněte malými krůčky a naučte se radovat z každého drobného úspěchu a pozitivní věci, která vás potká. A pamatujte si, že dokud nezačnete mít ráda sama sebe, těžko k vám bude lásku hledat vaše okolí.

Odpusťte druhým Je cílem vaší nenávisti jiná osoba? Bude to pravděpodobně někdo, kdo vám v minulosti ublížil tak, že na to nedokážete zapomenout. Uvědomte si ale, že nenávistí se sžíráte akorát tak vy sama a svými negativními emocemi si ubližujete. Proto i když je to sebevíc těžké, pokuste se dotyčné osobě odpustit. Je to první krok k vašemu uzdravení a k tomu, abyste se do budoucna se situací vyrovnala a nenávist ze svého života vyhnala.

Přijměte situaci I když je to těžké, zkuste brát věci s nadhledem. Řekněte si, že věci se dějí z nějakého důvodu, a i to, že vám někdo ublížil, vás mělo někam posunout. Snažte se vnímat celou situaci jako sice bolestivou věc, ale zároveň příležitost něco se o sobě dozvědět a poučit se z toho. Ať už v tom, že si pro příště budete dávat větší pozor na lidi kolem sebe, tak v tom, že si uvědomíte, jakých chyb jste se dopustila sama.

Zapomeňte na minulost Z minulosti si s sebou neste jen ty hezké vzpomínky, které vás těší a ráda si je vybavujete. Zlé zážitky ponechte za sebou stejně jako nenávist, kterou cítíte k lidem, kteří je způsobili. Tyto věci už se staly a nic na tom nezměníte. Není proto třeba se utápět v žalu a negativních myšlenkách. Naopak, hleďte do budoucnosti a na to, co pozitivního vám může přinést.