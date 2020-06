Možná i vy máte dny, kdy vstanete levou nohou napřed, s náladou na bodu mrazu, a kolikrát vlastně ani nevíte proč. Špatná nálada ale neprospívá ani našemu zdraví, ani vztahům s okolím. Když už vás přepadne, zkuste se z ní alespoň částečně dostat díky těmto trikům.

Zazpívejte si Zpěv má pozitivní vliv na dobrou náladu, a to i v případě, že zpíváte falešně. Ať už si tedy zapějete jen tak sama od sebe ve sprše, nebo při poslechu oblíbené muziky v rádiu, či přímo na koncertě kapely, kterou máte ráda, pusťte se do toho z plných plic. Uvidíte, že vám z ramen spadne tíže světa a aspoň na nějakou chvíli se vám bude dýchat lehčeji a s pocitem štěstí.

Užijte si sex Milování a orgasmus vyvolají v mozku tak bouřlivou chemickou reakci, že přebijí všechny splíny a mrzutosti. Užívejte si tedy postelových hrátek, co hrdlo ráčí, a váš den bude hned jasnější! Nemáte-li partnera, není třeba zoufat. Orgasmus si můžete přivodit i sama například za pomoci erotických hraček. Samozřejmě, ve dvou se to lépe táhne, ale i sólo orgasmus vám vykouzlí úsměv na rtech!

Tvořte Ať už budete malovat, vyrábět svíčky nebo mýdla, vyšívat či tvořit jiné dekorace do bytu, jedno je jisté. Jakmile se do tvoření ponoříte, negativní myšlenky odplují a vy se budete soustředit jen na svůj výtvor. Je běžné, že manuální práce dokáže člověku činit radost, obzvlášť když na jejím konci vznikne něco hezkého, co vám bude dělat radost i nadále, když se na to podíváte!

Začněte se usmívat Je to starý, ale osvědčeny trik. I když vám není „nic moc", prostě si dejte za úkol se začít usmívat. Samozřejmě takhle na povel to nebude dvakrát od srdce, ale nevadí. Grimasa připomínající úsměv dokáže postupně opravdu rozpustit splín a vrátit dobrou náladu. Začnou se vám totiž pomalu uvolňovat endorfiny, které vyvolávají pohodu. Jestli ani to nezabere, zkuste se dívat na něco hezkého – pozorovat malé děti při spánku vás určitě uvolní, výstava romantických kreseb nebo něžných fotografií má také něco do sebe. Nebo si alespoň něco krásného představujte. Sněte se zavřenýma očima a pusťte fantazii z uzdy. Ve snech totiž můžete prožívat naprosto všechno.