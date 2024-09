Jak se zbavit vší

Krátkovlasí kluci to mají snadné. Vlasy se odvšiví a zkrátí na minimum. Ovšem s dlouhými vlasy jde o nerovný boj proti parazitům. Šance, že se jich zbavíte napoprvé, je skoro nulová. Co zabírá a jak jim předcházet?

Šampony z lékárny

K dostání jsou speciální šampony obsahující insekticidy (například permethrin nebo dimetikon), které vši zabíjejí. Většina z nich si poradí i s hnidami. Důležité je dodržovat pokyny uvedené v letáku a nepoužívat tyto šampony na podrážděnou nebo přecitlivělou pokožku.

Rituál česání

Použijte jemný hřeben (tzv. všiváček) a ještě mokré vlasy velmi pečlivě vyčesávejte, abyste odstranili všechny vši a hnidy. Málokdy se to podaří napoprvé, takže počítejte s tím, že je dobré proces opakovat. Hnidy se líhnou za 7–10 dní, proto je důležité ošetření opakovat po týdnu, aby se zničily vši, které se mohly vylíhnout po prvním ošetření.

Co dělat, abyste se vším vyhnuli Taky se drbete, jen slyšíte slovo veš? Zkuste jim předcházet. Jak? Vlasy pravidelně kontrolujte, hlavně u dětí, abyste zachytili problém včas.

Nenechte děti sdílet hřebeny, čepice, šály nebo polštáře s ostatními.

Dlouhé vlasy svažte do copu nebo culíku, snížíte riziko přenosu.

Učte děti, aby se při hraní vyhýbaly těsnému kontaktu hlavami.

Pravidelně měňte a perte ložní prádlo a ručníky.

Pokud vši objevíte, nahlaste to ve škole nebo školce.

Levandule vším nevoní

Některé oleje, jako tea tree, levandulový nebo kokosový, mohou mít odpuzující účinky na vši. Naneste je na vlasy a pokožku hlavy, nechte působit půl hodiny a poté vyčešte. Pomáhá, i když na vlasy nanesete jakýkoli olej (klidně stolní), zabalíte hlavu do igelitu, necháte působit a pak vlasy pečlivě umyjete šamponem.

Pračka na maximum

Vši se můžou držet v ložním prádle, čepicích, šálách, na ručnících nebo oblečení, které přišlo do styku s vlasy. Všechno hoďte do pračky a vyperte na co nejvyšší teplotu. Předměty, které nemůžete vyprat, dejte přes noc do mrazáku.

Vlny nejen pro krásu

Vši nepřežijí vysoké teploty, takže je dokáže zlikvidovat kulma nebo žehlička na vlasy. Je důležité, aby teplota byla dostatečně vysoká, ale zároveň bezpečná pro pokožku.

Gruntování musí být

Vyluxujte a vydrhněte koberce, nábytek a autosedačky, aby se odstranily vši a hnidy, které mohly odpadnout z vlasů.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 9/24"